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المؤتمر نت - قام الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام عضو المجلس السياسي الاعلى جابر عبدالله غالب الوهباني بزيارة عضو مجلس النواب عضو اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشيخ نعمان علي البرح إلى المستشفى للاطمئنان على صحته بعد إجرائه عملية جراحية كملت بالنجاح .

الأمين المساعد للمؤتمر يزور البرلماني البرح ويطمئن على صحته

المؤتمرنت -
الأمين المساعد للمؤتمر يزور البرلماني البرح ويطمئن على صحته
قام الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام عضو المجلس السياسي الاعلى جابر عبدالله غالب الوهباني بزيارة عضو مجلس النواب عضو اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشيخ نعمان علي البرح إلى المستشفى للاطمئنان على صحته بعد إجرائه عملية جراحية كملت بالنجاح .

وخلال الزيارة نقل الأمين العام المساعد للشيخ نعمان علي البرح تحيات رئيس المؤتمر الاخ صادق بن أمين أبوراس وتحيات قيادات المؤتمر وتمنياتهم له بسرعة الشفاء العاجل.

من جانبه عبر عضو الكتلة البرلمانية للمؤتمر نعمان البرح عن شكره لرئيس المؤتمر وللشيخ جابر الوهباني على اطمئنانهم ومتابعتهم لحالته الصحية .

رافق الأمين العام المساعد في زيارته رئيس المركز الاعلامي عضو الأمانة العامة للمؤتمر عبدالملك الفهيدي .








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