الأحد, 16-أكتوبر-2022 الساعة: 04:16 م - آخر تحديث: 03:44 م (44: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
أساس فِكر الدولة الرأسمالية الغربية الاستعمارية
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
هؤلاء‮ ‬على‮ ‬المحك
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
ليس مجرد شعار ..بل ثورة
توفيق الشرعبي
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أربعون عاماً من مسيرة النجاحات المؤتمرية
خالد سعيد الديني
أخبار
المؤتمر نت - تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الاخ صادق بن امين ابو راس برقية تهنئة من القائم باعمال رئيس دائرة الشباب والطلاب بالامانة

دائرة الشباب والطلاب تهنئ ابو راس بعيد 14 اكتوبر

المؤتمرنت -
دائرة الشباب والطلاب تهنئ ابو راس بعيد 14 اكتوبر
تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الاخ صادق بن امين ابو راس برقية تهنئة من القائم باعمال رئيس دائرة الشباب والطلاب بالامانة العام للمؤتمر الشعبي العام بمناسبة العيد الـ59 لثورة 14 اكتوبر المجيدة 1963م، ينشر المؤتمرنت فيما يلي نصها:


الأخ الشيخ المناضل صادق بن أمين أبو راس رئيس المؤتمر الشعبى العام. حفظكم الله
تحية تقدير..... وبعد
بإسم التكوينات الشبابية والطلابية بفروع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظات والجامعات وقيادة دائرة الشباب والطلاب بالأمانة العامة نتقدم إليكم بأسمى آيات التهانى والتبريكات بمناسبة حلول ذكرى العيد الوطنى ال59 لثورة ال14 من أكتوبر المجيدة، تلك الثورة التى إنطلقت شرارتها الأولى من جبال ردفان الأبية بفضل دماء الشهداء وتضحيات أبناء الشعب اليمني العظيم في جنوب وشرق الوطن آنذاك إضافة إلى دعم الثورة السبتمبرية والتى شكلت نقطة الإنطلاق نحو التحرر والإستقلال وعجلت بالخلاص من حقبة الإستعمار البغيض.
الأخ رئيس المؤتمر
ونحن نحتفى اليوم بهذه المناسبة العظيمة نستذكر فيها عظمة البطولات وحجم التضحيات التى صنعت فجر اليمن الجديد ومثلت نصرا وحدويا مباركا عزز من قيم الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب، حيث إلتحم فيها اليمنيون جميعا في الشمال والجنوب والشرق والغرب لتعزيز النصر الثوري الذي تحقق فى شمال الوطن بثورة ال26 من سبتمبر التى قضت على الحكم الإمامى الكهنوتى المتخلف وهيئت الظروف الملائمة لإشعال ثورة ال14 من أكتوبر المجيدة مما يؤكد واحدية الثورة اليمنية فى الحرية والكرامة والإستقلال.

وتاتى اليوم الذكرى ال59 لثورة ال14 من أكتوبر المجيدة ووطننا مايزال يتعرض لعدوان غاشم وحصار جائر للعام الثامن على التوالي مما يحتم علينا جميعا في كافة أرجاء الوطن إعادة الإعتبار لثورة ال14 من أكتوبر من خلال التصدى لكل أشكال الإحتلال والإستعمار والوصاية والهيمنة الخارجية والرفض لكل أشكال التبعية والإرتهان والعمل بروح وطنية واحدة لانتزاع الإستقلال وطرد القوات الأجنبية من كل أرجاء وطننا الحبيب...
الأب والمناضل رئيس المؤتمر
إن أحرار اليمن الذين واجهوا قوى الإحتلال وتصدوا بكل شجاعة للغزاة بالماضى لقادرين اليوم على مواجهة قوى العدوان والمحتلين الجدد مؤكدين الحقيقة التاريخية بأن اليمن مقبرة الغزاة، مستلهمين من نضالات الحركة الوطنية دروس التضحية والفداء من أجل حماية الوطن ومكتسباته فى الثورة والجمهورية والوحدة فثورة ال14 من أكتوبر الخالدة يتصل اليوم حاضرها بماضيها في تحقيق تطلعات الشعب فى دحر المحتلين ونيل الحرية والكرامة وإستعادة إستقلال القرار الوطني.

ختاما... نكرر لكم التهنئة بهذه المناسبة العظيمة ونجدد العهد والولاء لكم ونحن على ثقة بأن المؤتمر في ظل قيادتكم الحكيمة قادر على تجاوز كل الصعوبات والتحديات ومواصلة مسيرة عطائه التنظيمى والوطنى.

داعين لكم بالعون والتوفيق في قيادة المؤتمر في ظل هذه الظروف الإستثنائية العصيبة من تاريخ الوطن.

مؤكدين لكم الإستمرار على نهج مناضلي الثورة اليمنية
وفقكم الله وسدد على طريق النصر خطاكم
وتقبلو فائق التقدير
أخوكم/ ناجى بن يحيى القوسي
القائم بأعمال رئيس دائرة الشباب والطلاب
عضو الأمانة العامة








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: فوز أتلتيكو وإشبيلية وتعادل قادش وإلتشي
رياضة: توتنهام يهزم إيفرتون في الدوري الإنجليزي
رياضة: تعادل مخيب بين ليستر وكريستال بالاس
رياضة: يوفنتوس يداوي جراحه بحسم دربي تورينو
فنون ومنوعات: بريطانيا تكرم كلباً بجائزة مرموقة
علوم وتقنية: ‫متى يكُون شرب القهوة خطراً على صحّتك؟
أخبار: إزالة ورم دماغي لمريض في مستشفى بحجة
عربي ودولي: فرنسا تؤجل إعادة تشغيل 5 مفاعلات نووية
أخبار: رصد 49 خرقاً جديداً لقوى العدوان في الحديدة
أخبار: الخارجية ترحب بإعلان مصالحة بين الفصائل الفلسطينية
أخبار: دعت لاستلهام قيم النضال ضد الاحتلال.. هيئات المؤتمر تهنئ أبو راس بثورة 14 أكتوبر
أخبار: فروع المؤتمر بالمحافظات تهنئ ابوراس بعيد ثورة 14 أكتوبر المجيدة
أخبار: الخطري تهنئ رئيس وقيادات المؤتمر بالعيد الـ59 لثورة 14 أكتوبر
أخبار: أمين عام المؤتمر يزور عضو اللجنة العامة بن ضبيع ويطمئن على صحته
أخبار: الأمين العام يطمئن على صحة الشيخ سيف الجنيدي
رياضة: ثنائية توني تمنح برينتفورد نقاط برايتون
أخبار: رصد 60 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة
أخبار: ضبط 651 مخالفة وإتلاف 300 طن أغذية بالأمانة
أخبار: العولقي: ثورة 14 أكتوبر محطة للتذكير بأمجاد المناضلين
أخبار: جريحان بانفجار لغم في الجوف
علوم وتقنية: فوائد عصير الطماطم للرجال
محافظات: الأمانة: رفع 16 ألف متر مكعب من المخلفات
عربي ودولي: بوتين: لا أهمية للحوار مع بايدن
رياضة: تكريم أبطال الجمهورية للدراجات الهوائية
فنون ومنوعات: "صياد البشر" في قبضة السلطات الهندية
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022