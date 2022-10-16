المؤتمرنت -

دائرة الشباب والطلاب تهنئ ابو راس بعيد 14 اكتوبر

تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الاخ صادق بن امين ابو راس برقية تهنئة من القائم باعمال رئيس دائرة الشباب والطلاب بالامانة العام للمؤتمر الشعبي العام بمناسبة العيد الـ59 لثورة 14 اكتوبر المجيدة 1963م، ينشر المؤتمرنت فيما يلي نصها:





الأخ الشيخ المناضل صادق بن أمين أبو راس رئيس المؤتمر الشعبى العام. حفظكم الله

تحية تقدير..... وبعد

بإسم التكوينات الشبابية والطلابية بفروع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظات والجامعات وقيادة دائرة الشباب والطلاب بالأمانة العامة نتقدم إليكم بأسمى آيات التهانى والتبريكات بمناسبة حلول ذكرى العيد الوطنى ال59 لثورة ال14 من أكتوبر المجيدة، تلك الثورة التى إنطلقت شرارتها الأولى من جبال ردفان الأبية بفضل دماء الشهداء وتضحيات أبناء الشعب اليمني العظيم في جنوب وشرق الوطن آنذاك إضافة إلى دعم الثورة السبتمبرية والتى شكلت نقطة الإنطلاق نحو التحرر والإستقلال وعجلت بالخلاص من حقبة الإستعمار البغيض.

الأخ رئيس المؤتمر

ونحن نحتفى اليوم بهذه المناسبة العظيمة نستذكر فيها عظمة البطولات وحجم التضحيات التى صنعت فجر اليمن الجديد ومثلت نصرا وحدويا مباركا عزز من قيم الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب، حيث إلتحم فيها اليمنيون جميعا في الشمال والجنوب والشرق والغرب لتعزيز النصر الثوري الذي تحقق فى شمال الوطن بثورة ال26 من سبتمبر التى قضت على الحكم الإمامى الكهنوتى المتخلف وهيئت الظروف الملائمة لإشعال ثورة ال14 من أكتوبر المجيدة مما يؤكد واحدية الثورة اليمنية فى الحرية والكرامة والإستقلال.



وتاتى اليوم الذكرى ال59 لثورة ال14 من أكتوبر المجيدة ووطننا مايزال يتعرض لعدوان غاشم وحصار جائر للعام الثامن على التوالي مما يحتم علينا جميعا في كافة أرجاء الوطن إعادة الإعتبار لثورة ال14 من أكتوبر من خلال التصدى لكل أشكال الإحتلال والإستعمار والوصاية والهيمنة الخارجية والرفض لكل أشكال التبعية والإرتهان والعمل بروح وطنية واحدة لانتزاع الإستقلال وطرد القوات الأجنبية من كل أرجاء وطننا الحبيب...

الأب والمناضل رئيس المؤتمر

إن أحرار اليمن الذين واجهوا قوى الإحتلال وتصدوا بكل شجاعة للغزاة بالماضى لقادرين اليوم على مواجهة قوى العدوان والمحتلين الجدد مؤكدين الحقيقة التاريخية بأن اليمن مقبرة الغزاة، مستلهمين من نضالات الحركة الوطنية دروس التضحية والفداء من أجل حماية الوطن ومكتسباته فى الثورة والجمهورية والوحدة فثورة ال14 من أكتوبر الخالدة يتصل اليوم حاضرها بماضيها في تحقيق تطلعات الشعب فى دحر المحتلين ونيل الحرية والكرامة وإستعادة إستقلال القرار الوطني.



ختاما... نكرر لكم التهنئة بهذه المناسبة العظيمة ونجدد العهد والولاء لكم ونحن على ثقة بأن المؤتمر في ظل قيادتكم الحكيمة قادر على تجاوز كل الصعوبات والتحديات ومواصلة مسيرة عطائه التنظيمى والوطنى.



داعين لكم بالعون والتوفيق في قيادة المؤتمر في ظل هذه الظروف الإستثنائية العصيبة من تاريخ الوطن.



مؤكدين لكم الإستمرار على نهج مناضلي الثورة اليمنية

وفقكم الله وسدد على طريق النصر خطاكم

وتقبلو فائق التقدير

أخوكم/ ناجى بن يحيى القوسي

القائم بأعمال رئيس دائرة الشباب والطلاب

عضو الأمانة العامة

