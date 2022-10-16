المؤتمرنت -

احزاب سياسية تهنئ ابو راس بعيد 14 أكتوبر

تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الاخ صادق امين ابو راس برقيات تهانٍ من عدد من قيادات الاحزاب السياسية بمناسبة العيد الـ59 لثورة 14 اكتوبر المجيدة،



حيث تلقى رئيس المؤتمر برقية تهنئة بهذه المناسبة من الامين العام لحزب الرابطة اليمنية، علي عوض أحمد البترة، والامين العام لحزب التحرير الشعبي الوحدوي، أحمد عبدالله هادي العولقي.

رفعا خلالها اسمى ايات التهاني والتبريكات الى قيادة المؤتمر بمناسبة احتفالات شعبنا اليمني العظيم بالذكرى( 59 ) لثورة 14 اكتوبر 1963 المجيدة، المناسبة الغالية على قلوبنا وقلوب كل الشعب اليمني العظيم



واعربا حزب التحرير الشعبي الوحدوي وحزب الرابطة اليمنية عن اعتزازهما وتقديرهما الكبير لبطولات وإسهامات جيل الرواد الأبطال وتضحيات كافة فئات الشعب الذين مضوا بارادة لا تكسر وعزيمة لا تلين في طريق المقاومة الباسلة والكفاح المسلح ضد اعتى إمبراطورية لم تغب الشمس عن مستعمراتها منذ إعلان الولادة الأولى لثورة (14 أكتوبر 1963م) من على جبال ردفان الابية حتى رحيل أخر جندي استعماري عن أرضنا اليمنية.



وجددا تأكيدهما على وحدة وترابط الثورة اليمنية والدور الذي قامت به ثورة (26 سبتمبر 1962م) في دعم ثورة 14 أكتوبر 63م وكذا الدور البطولي الذي أسهم به الرعيل الأول لثورة أكتوبر الخالدة في الدفاع عن ثورة سبتمبر وتثبيت الجمهورية .



كما شددا على اهمية استلهام البطولات وروح التضحية والإيثار وإعلاء موضوعات الحوار والتخلص من رواسب الماضي وموروثاته والاصطفاف مجددا مع الوطن الموحد بانتماء حقيقي للمستقبل .



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كما تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الاخ صادق بن امين ابو راس برقية تهنئة مماثلة من الاستاذ خالد جيوب الردفاني، الامين العام لحزب جبهة التحرير عضو المجلس الأعلى لاحزاب التحالف الوطني الديمقراطي.



اكد خلالها ان الاحتفاء بهذه المناسبة تجسيدا وإحياء لمسيرة عطاء وتضحيات عظيمة سطرها احرار اليمن من خلال ملاحم بطولية خاضوها ضد أعتى امبراطورية استعمارية.



مشيرا الى أن انطلاق الثورة الاكتوبرية المجيدة في ١٤ من اكتوبر1963من على قمم جبال ردفان الابية تجسيدا لإرادة اليمنيين المتطلعين للحرية والانعتاق من المستعمر وجبروته.

منوها الى اهمية استلهام قيم الثورة في المقاومة والتصدي لكل معتدي ومتآمر والتصدي لكافة اشكال الاستعمار الجديد.

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والى ذلك تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الاخ صادق امين ابو راس برقية تهنئة ماثلة من الأمين العام لحزب الحوار الوطني، مختار على ناجي يونس، بمناسبة الذكرى ال ٥٩ لثورة ال ١٤ من أكتوبر المجيدة.



اشار فيها الى ان ثورة 14 اكتوبر انما جاءت امتدادا لثورة 26 سبتمبر التي سرعان ما طارت شراراتها إلى قمم شمسان وردفان لتشعل نار الثورة في قلوب إخوتنا من أبناء جنوب الوطن ضد المستعمر الخارجي.



داعيا كل أبناء اليمن إلى الإحتفاء بثورة 14 اكتوبر اليوم وكل عام "ليبقى نورها متوهجا في عيوننا، ونارها مشتعلة في قلوبنا، تخليدا لأرواح الشهداء الذين خططوا لها ونفذوها بكل شجاعة وإستبسال".

واضاف:" ولكي تظل عظة وعبرة لكل من ما زالت توسوس له نفسه المساس بسيادة بلدنا وإحتلال أرضنا من جديد" .

