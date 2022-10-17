الإثنين, 17-أكتوبر-2022 الساعة: 01:28 ص - آخر تحديث: 01:01 ص (01: 10) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
أساس فِكر الدولة الرأسمالية الغربية الاستعمارية
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
هؤلاء‮ ‬على‮ ‬المحك
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
ليس مجرد شعار ..بل ثورة
توفيق الشرعبي
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أربعون عاماً من مسيرة النجاحات المؤتمرية
خالد سعيد الديني
أخبار
المؤتمر نت - تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الاخ صادق أمين ابو راس برقية تهنئة من القائم باعمال رئيس دائرة المنظمات الجماهيرية

دائرة المنظمات الجماهيرية تهنئ أبو راس بعيد 14 أكتوبر

المؤتمرنت -
دائرة المنظمات الجماهيرية تهنئ أبو راس بعيد 14 أكتوبر
تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الاخ صادق أمين ابو راس برقية تهنئة من القائم باعمال رئيس دائرة المنظمات الجماهيرية الشيخ/ سيف عبدالولي الهياشي، عضو الأمانة العامة للمؤتمر، وذلك بمناسبة العيد الـ59 لثورة 14 أكتوبر المجيدة، ينشر ( المؤتمرنت) فيما يلي نصها :


الأخ الشيخ المناضل /
صادق بن أمين أبو راس ... رئيس المؤتمر الشعبي العام .. حفظكم الله ورعاكم
بإسم دائرة المنظمات الجماهيرية بالأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وباسم قيادات وكوادر المؤتمر الشعبي العام في قيادات منظمات المجتمع المدني من اتحادات ونقابات وجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني الأخرى وبإسمي شخصيا ونيابة عن زملائي في قيادة الدائرة نتقدم إليكم بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة ذكرى العيد الوطني ال 59 لثورة ال14 من أكتوبر المجيدة 1963 م.
التي تحققت بفضل جهود وتضحيات رجالات اليمن من المناضلين والشهداء الابطال، وانطلقت بدمائهم شرارة ثورة 14 أكتوبر من جبال ردفان الأبية في جنوب الوطن الغالي وبمساندة اخوانهم الأبطال من ثوار ثورة 26 سبتمبر الخالدة 1962 م في شمال الوطن حينها.
لقد جسد ذلك التلاحم واحدية النضال و المصير الواحد للخلاص من المستعمر البريطاني ألبغيض وبداية لما توصل له وطنا اليمني الكبير بالوحدة المباركة التي تحققت في 22 مايو 1990 م، وتحقق بفضلها النمو والازدهار والتقدم والتطور في مختلف مجالات الحياة المختلفة .

الأخ رئيس المؤتمر
اليوم ونحن نحتفل بهذه الذكرى العظيمة التي عززت قيم الوحدة الوطنية بين كل فئات الشعب من صعدة حتى عدن ومن الحديدة حتى المهرة بعد ثورة 26 سبتمبر التي قضت على الحكم الإمامي البغيض وصولا لدعم ومساندة ثورة 14 أكتوبر كعلاقة وثيقة بين الثورتين المجيدتين والتي تحقق بفضلهما الإستقلال.

إن ما يمر به الوطن اليوم من عدوان وحصار على مدى ثمانية أعوام من الاحتلال الجديد والوصاية والهيمنة الخارجية على مقدرات بلدنا يستوجب العمل لمواجهة ذلك وفاء لدماء شهداء الثورتين 26 سبتمبر و14 أكتوبر المجيدتين حتى ينعم بلدنا وشعبنا بالأمن والأمان والاستقرار.

الأخ رئيس المؤتمر
نكرر لكم التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الوطنية العظيمة، مجددين لكم العهد والولاء لقيادة مؤتمرنا الرائد الذي بقيادتكم الحكيمة تجاوز و يتجاوز كل الصعوبات والتحديات ومواصلة العطاء التنظيمي والنضال الوطني.
متمنين لكم كل التوفيق والنجاح في قيادة المؤتمر في هذه المرحلة الصعبة من تاريخ أمتنا اليمنية مساندين وداعمين لجهودكم الكبيرة والمتواصلة .
وفقكم الله وسدد خطاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أخوكم / الشيخ
سيف عبدالولي الهياشي
القائم بأعمال رئيس دائرة المنظمات الجماهيرية
عضو الأمانة العامة للمؤتمر .








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: نيمار يمنح باريس فوزاً صعباً أمام مارسيليا
عربي ودولي: الاحتلال يفرض إغلاقاً على الضفة وغزة
رياضة: بايرن ميونخ يخطف الوصافة من فرايبورغ
رياضة: نابولي يهزم بولونيا ويستعيد صدارة الكالتشيو
رياضة: ليفربول يهزم مانشستر سيتي بهدف صلاح
رياضة: ريال مدريد ينفرد بالصدارة بثلاثية فى برشلونة
رياضة: تشيلسي يواصل صحوته ويهزم أستون بهدفين
رياضة: إنتر يهزم ساليرنيتانا في الدوري الإيطالي
رياضة: مانشستر يونايتد يسقط في كمين نيوكاسل
رياضة: أرسنال يعزز صدارته بنقاط ليدز
أخبار: لبوزة يعزي بوفاة الشيخ لطف المروسي
اقتصاد: تدشين العمل بنظام المنافع التأمينية في مؤسسة التأمينات
أخبار: الشوافي يكشف مواقيت كسوف الشمس على المدن اليمنية
مجتمع مدني: ادارة المشاريع في ورشة تدريبية بصنعاء
أخبار: احزاب سياسية تهنئ ابو راس بعيد 14 أكتوبر
أخبار: لحج: انقلاب حافلة نقل جماعي يخلف قتلى وجرحى
أخبار: الأرصاد يتوقع هطول أمطار وأجواء باردة
أخبار: دائرة الشباب والطلاب تهنئ ابو راس بعيد 14 اكتوبر
أخبار: الأمين المساعد للمؤتمر يزور البرلماني البرح ويطمئن على صحته
رياضة: فوز أتلتيكو وإشبيلية وتعادل قادش وإلتشي
رياضة: توتنهام يهزم إيفرتون في الدوري الإنجليزي
رياضة: تعادل مخيب بين ليستر وكريستال بالاس
رياضة: يوفنتوس يداوي جراحه بحسم دربي تورينو
أخبار: الرهوي يهنئ رئيس المؤتمر بالعيد الـ59 لثورة 14 أكتوبر
فنون ومنوعات: بريطانيا تكرم كلباً بجائزة مرموقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022