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رئيس المؤتمر يواسي باستشهاد اللواء درهم نعمان

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة باستشهاد اللواء/ درهم عبده نعمان، امس الاحد 16 اكتوبر 2022م بالعاصمة صنعاء، بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع .



واشار رئيس المؤتمر إلى عدد من مناقب الفقيد واسهاماته الادارية من خلال المناصب الحكومية التي تقلدها، أوالتنظيمية كواحد من مؤسسي المؤتمر الشعبي العام عام 1982م، وعضوا في اللجنة الدائمة منذ انتخابه في المؤتمر العام الثالث 1986م، ثم انتخابه عضوا في اللجنة الدائمة الرئيسية في المؤتمر العام السابع في العام 2005م، واستمراره في عضويتها حتى وفاته.



منوها كذلك إلى مواقف الفقيد الراحل الوطنية وبصماته النضالية منذ انخراطه في الصفوف الاولى لحركة النضال الوطني التحررية ضد كافة اشكال الاستبداد والاستعمار والتبعية، وتجسده لقيم ومبادئ واهداف الثورة اليمنية (26 سبتمبر1962- 14 اكتوبر1963- 30 نوفمبر1967م).





وفي برقية العزاء التي بعثها إلى الدكتور نشوان درهم عبده نعمان الحكيمي، وإخوانه، وكافة افراد الاسرة، بعزلة الاحكوم بمديرية حيفان محافظة تعز، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه شخصيا ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية في هذا المصاب الجلل.



سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

” إنا لله وإنآ إليه راجعون “.

