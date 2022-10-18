الثلاثاء, 18-أكتوبر-2022 الساعة: 05:24 م - آخر تحديث: 05:15 م (15: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
أساس فِكر الدولة الرأسمالية الغربية الاستعمارية
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
هؤلاء‮ ‬على‮ ‬المحك
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
ليس مجرد شعار ..بل ثورة
توفيق الشرعبي
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أربعون عاماً من مسيرة النجاحات المؤتمرية
خالد سعيد الديني
أخبار
المؤتمر نت - بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة

الأمين العام المساعد يواسي آل الحمادي

المؤتمرنت -
الأمين العام المساعد يواسي آل الحمادي
بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة إلى القيادي المؤتمري الشيخ /جبر محمد عبدالباقي الحمادي، وافراد اسرته، وكافة آل الحمادي في عزلة بني حماد مديرية المواسط محافظة تعز وذلك بوفاة والدته الفاضله.

وعبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية بهذا المصاب الأليم.

سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وعظيم مغفرته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
“إنا لله وإنآ إليه راجعون”








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار
رياضة: فياريال يعود لسكة الانتصارات بنقاط أوساسونا
رياضة: كريم بنزيمة يتوج بجائزة الكرة الذهبية
رياضة: روما يواصل صحوته في الدوري الإيطالي
عربي ودولي: اعتقال 5300 فلسطيني منذ مطلع عام 2022
محافظات: إزالة مخالفات بناء بمديرية الثورة بالأمانة
عربي ودولي: العدو الصهيوني يستهدف مزارعي غزة
اقتصاد: أسعار الذهب ترتفع مدعومة بعمليات الشراء
أخبار: حالة وفاة جديدة .. بن حبتور يتابع أطفال الحقنة الملوثة بمستشفى الكويت
أخبار: مؤتمر صحفي يكشف مستجدات وفاة أطفال الحقنة الملوثة
فنون ومنوعات: إحتجاز شيرين عبد الوهاب في مصحة نفسية
أخبار: رئيس المؤتمر يواسي باستشهاد اللواء درهم نعمان
رياضة: نيمار يمنح باريس فوزاً صعباً أمام مارسيليا
أخبار: دائرة المنظمات الجماهيرية تهنئ أبو راس بعيد 14 أكتوبر
أخبار: السعر الجديد للمشتقات النفطية في صنعاء
عربي ودولي: الاحتلال يفرض إغلاقاً على الضفة وغزة
أخبار: النقل تدين استمرار المرتزقة في قطع الطرق
رياضة: بايرن ميونخ يخطف الوصافة من فرايبورغ
رياضة: نابولي يهزم بولونيا ويستعيد صدارة الكالتشيو
أخبار: طريقة النوم أقوى مؤشر على وقت الوفاة
رياضة: ليفربول يهزم مانشستر سيتي بهدف صلاح
أخبار: 50 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعة
رياضة: ريال مدريد ينفرد بالصدارة بثلاثية فى برشلونة
رياضة: تشيلسي يواصل صحوته ويهزم أستون بهدفين
رياضة: إنتر يهزم ساليرنيتانا في الدوري الإيطالي
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022