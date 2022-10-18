المؤتمرنت -

الصندوق الأممي: الوضع الإنساني في اليمن ما زال مقلقاً

قال صندوق الأمم المتحدة للسكان، اليوم الثلاثاء، إن الوضع الإنساني مازال مقلقاً في اليمن حيث يحتاج 23.4 مليون شخص – ما يقرب من ثلاثة أرباع السكان – إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية في عام 2022.



وذكر أن الأمطار الغزيرة هي الأخيرة تسببت في حدوث فيضانات واسعة النطاق عبر 18 محافظة و175 مديرية في اليمن من يوليو إلى سبتمبر 2022، مما أثر على حوالي 200000 شخص، معظمهم من النازحين داخليًا، الذين يعيشون في مواقع ومستوطنات مضيفة.



وأضاف: أنه تم تفعيل آلية الاستجابة السريعة متعددة الوكالات بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان في جميع المحافظات المتضررة من الفيضانات، ووصلت إلى 164،900 شخص متضرر من الفيضانات بإغاثة طارئة خلال هذه الفترة.



ووفقا للصندوق الأممي: لا تزال عملية الإغاثة في اليمن تعاني من نقص حاد في التمويل، وبحلول نهاية سبتمبر / أيلول ، ضمنت خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام الجاري 2.03 مليار دولار أمريكي أو 47.5 في المائة من مبلغ 4.27 مليار دولار المطلوب لتوفير المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة وخدمات الحماية لـ 17.9 مليون شخص ، مما أجبر وكالات الإغاثة على تقليل المساعدة وإغلاق البرامج.



وأكد أنه في المقابل اضطر صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى تعليق تغطية التكاليف التشغيلية لخدمات الصحة الإنجابية – بما في ذلك بدلات العاملين الصحيين – في 130 مرفقا صحيا، مما ترك 1.5 مليون امرأة وفتاة، بما في ذلك 30 ألفًا يواجهن مخاطر حدوث مضاعفات أثناء الحمل والولادة، دون إمكانية الوصول. لهذه الخدمات الأساسية.



وبين أنه من دون تمويل عاجل، من المتوقع حدوث تخفيضات إضافية في الصحة الإنجابية في أكتوبر، مما سيؤثر على 20 مرفقا صحيا إضافيا وتوفير الخدمات لـ 800000 امرأة وفتاة.



وأوضح أنه للاستمرار في الوصول إلى النساء والفتيات الأكثر ضعفاً، يحتاج صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى 100 مليون دولار أمريكي في عام 2022. وحتى الآن، لم يتم تلقي سوى 34 في المائة من نداء التمويل هذا.



وقال إنه على الرغم من نقص التمويل، منذ يناير 2022، وصلت استجابة صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى أكثر من 2 مليون فرد بخدمات الصحة الإنجابية المنقذة للحياة ومعلومات وخدمات الحماية والإغاثة في حالات الطوارئ، مع دعم 100 مرفق صحي و35 مكانًا آمنًا وسبعة ملاجئ وثمانية مرافق عقلية متخصصة. المراكز الصحية.