الثلاثاء, 18-أكتوبر-2022 الساعة: 05:24 م - آخر تحديث: 05:15 م (15: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
أساس فِكر الدولة الرأسمالية الغربية الاستعمارية
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
هؤلاء‮ ‬على‮ ‬المحك
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
ليس مجرد شعار ..بل ثورة
توفيق الشرعبي
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أربعون عاماً من مسيرة النجاحات المؤتمرية
خالد سعيد الديني
أخبار
المؤتمر نت - قال صندوق الأمم المتحدة للسكان، اليوم الثلاثاء، إن الوضع الإنساني مازال مقلقاً في اليمن حيث يحتاج 23.4 مليون شخص – ما يقرب من ثلاثة أرباع السكان

الصندوق الأممي: الوضع الإنساني في اليمن ما زال مقلقاً

المؤتمرنت -
الصندوق الأممي: الوضع الإنساني في اليمن ما زال مقلقاً
قال صندوق الأمم المتحدة للسكان، اليوم الثلاثاء، إن الوضع الإنساني مازال مقلقاً في اليمن حيث يحتاج 23.4 مليون شخص – ما يقرب من ثلاثة أرباع السكان – إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية في عام 2022.

وذكر أن الأمطار الغزيرة هي الأخيرة تسببت في حدوث فيضانات واسعة النطاق عبر 18 محافظة و175 مديرية في اليمن من يوليو إلى سبتمبر 2022، مما أثر على حوالي 200000 شخص، معظمهم من النازحين داخليًا، الذين يعيشون في مواقع ومستوطنات مضيفة.

وأضاف: أنه تم تفعيل آلية الاستجابة السريعة متعددة الوكالات بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان في جميع المحافظات المتضررة من الفيضانات، ووصلت إلى 164،900 شخص متضرر من الفيضانات بإغاثة طارئة خلال هذه الفترة.

ووفقا للصندوق الأممي: لا تزال عملية الإغاثة في اليمن تعاني من نقص حاد في التمويل، وبحلول نهاية سبتمبر / أيلول ، ضمنت خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام الجاري 2.03 مليار دولار أمريكي أو 47.5 في المائة من مبلغ 4.27 مليار دولار المطلوب لتوفير المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة وخدمات الحماية لـ 17.9 مليون شخص ، مما أجبر وكالات الإغاثة على تقليل المساعدة وإغلاق البرامج.

وأكد أنه في المقابل اضطر صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى تعليق تغطية التكاليف التشغيلية لخدمات الصحة الإنجابية – بما في ذلك بدلات العاملين الصحيين – في 130 مرفقا صحيا، مما ترك 1.5 مليون امرأة وفتاة، بما في ذلك 30 ألفًا يواجهن مخاطر حدوث مضاعفات أثناء الحمل والولادة، دون إمكانية الوصول. لهذه الخدمات الأساسية.

وبين أنه من دون تمويل عاجل، من المتوقع حدوث تخفيضات إضافية في الصحة الإنجابية في أكتوبر، مما سيؤثر على 20 مرفقا صحيا إضافيا وتوفير الخدمات لـ 800000 امرأة وفتاة.

وأوضح أنه للاستمرار في الوصول إلى النساء والفتيات الأكثر ضعفاً، يحتاج صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى 100 مليون دولار أمريكي في عام 2022. وحتى الآن، لم يتم تلقي سوى 34 في المائة من نداء التمويل هذا.

وقال إنه على الرغم من نقص التمويل، منذ يناير 2022، وصلت استجابة صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى أكثر من 2 مليون فرد بخدمات الصحة الإنجابية المنقذة للحياة ومعلومات وخدمات الحماية والإغاثة في حالات الطوارئ، مع دعم 100 مرفق صحي و35 مكانًا آمنًا وسبعة ملاجئ وثمانية مرافق عقلية متخصصة. المراكز الصحية.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار
رياضة: فياريال يعود لسكة الانتصارات بنقاط أوساسونا
رياضة: كريم بنزيمة يتوج بجائزة الكرة الذهبية
رياضة: روما يواصل صحوته في الدوري الإيطالي
عربي ودولي: اعتقال 5300 فلسطيني منذ مطلع عام 2022
محافظات: إزالة مخالفات بناء بمديرية الثورة بالأمانة
عربي ودولي: العدو الصهيوني يستهدف مزارعي غزة
اقتصاد: أسعار الذهب ترتفع مدعومة بعمليات الشراء
أخبار: حالة وفاة جديدة .. بن حبتور يتابع أطفال الحقنة الملوثة بمستشفى الكويت
أخبار: مؤتمر صحفي يكشف مستجدات وفاة أطفال الحقنة الملوثة
فنون ومنوعات: إحتجاز شيرين عبد الوهاب في مصحة نفسية
أخبار: رئيس المؤتمر يواسي باستشهاد اللواء درهم نعمان
رياضة: نيمار يمنح باريس فوزاً صعباً أمام مارسيليا
أخبار: دائرة المنظمات الجماهيرية تهنئ أبو راس بعيد 14 أكتوبر
أخبار: السعر الجديد للمشتقات النفطية في صنعاء
عربي ودولي: الاحتلال يفرض إغلاقاً على الضفة وغزة
أخبار: النقل تدين استمرار المرتزقة في قطع الطرق
رياضة: بايرن ميونخ يخطف الوصافة من فرايبورغ
رياضة: نابولي يهزم بولونيا ويستعيد صدارة الكالتشيو
أخبار: طريقة النوم أقوى مؤشر على وقت الوفاة
رياضة: ليفربول يهزم مانشستر سيتي بهدف صلاح
أخبار: 50 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعة
رياضة: ريال مدريد ينفرد بالصدارة بثلاثية فى برشلونة
رياضة: تشيلسي يواصل صحوته ويهزم أستون بهدفين
رياضة: إنتر يهزم ساليرنيتانا في الدوري الإيطالي
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022