الثلاثاء, 18-أكتوبر-2022 الساعة: 08:26 م - آخر تحديث: 08:24 م (24: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
أساس فِكر الدولة الرأسمالية الغربية الاستعمارية
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
هؤلاء‮ ‬على‮ ‬المحك
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
ليس مجرد شعار ..بل ثورة
توفيق الشرعبي
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أربعون عاماً من مسيرة النجاحات المؤتمرية
خالد سعيد الديني
أخبار
المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أجواء صحوة إلى غائمة جزئياً وهطول أمطار متفرقة في المرتفعات الجبلية والمناطق الساحلية، خلال الـ 24 ساعة القادمة، ونبه من الأجواء الباردة نسبياً أثناء ساعات الصباح الباكر

اجواء باردة في 7 محافظات وتحذير من تدني الرؤية

المؤتمرنت -
اجواء باردة في 7 محافظات وتحذير من تدني الرؤية
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أجواء صحوة إلى غائمة جزئياً وهطول أمطار متفرقة في المرتفعات الجبلية والمناطق الساحلية، خلال الـ 24 ساعة القادمة، ونبه من الأجواء الباردة نسبياً أثناء ساعات الصباح الباكر.

وذكر المركز في نشرته الجوية اليوم، أنه من المتوقع أن تكون الأجواء في المرتفعات الجبلية صحوة إلى غائمة جزئياً، وهطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات تعز، إب، حجة، المحويت، ريمة وهضاب أبين.

وستتراوح درجات الحرارة الصغرى ما بين ثلاث إلى سبع درجات مئوية في محافظات البيضاء، ذمار، صنعاء، عمران وصعدة.

وفي المناطق الساحلية ستكون الأجواء غائمة جزئياً، مع هطول أمطار متفرقة متفاوتة الشدة على أجزاء من الساحل الغربي والمناطق الداخلية المحاذية له، والرياح نشطة تتراوح سرعتها ما بين (15-25) عقدة.

مع احتمال هطول أمطار خفيفة متفرقة على مناطق مختلفة من الساحل الشرقي والرياح معتدلة تنشط أحياناً على السواحل الجنوبية وخليج عدن.

وأشار المركز إلى أن الأجواء في المناطق الصحراوية صحوه إلى غائمة جزئياً وجافه بوجه عام، والرياح تنشط أحياناً تعمل على إثارة الأتربة والرمال.

وحسب المركز ستكون الأجواء غائمة جزئياً في أرخبيل سقطرى، واحتمال هطول أمطار متفرقة، والرياح تتراوح سرعتها ما بين 8 ـ 18 عقدة.

ودعا المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها، منبهاً سائقي المركبات من التدني في مدى الرؤية الأفقية في الطرقات والمنعطفات الجبلية بسبب تكون السحب المنخفضة أو الضباب.

ونبه المركز المواطنين في المرتفعات الجبلية من الأجواء الباردة نسبياً أثناء ساعات الصباح الباكر.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
مجتمع مدني: الصحة توجه رسالة عاجلة للمواطنين
علوم وتقنية: برامج ضارة تستهدف حسابات فيسبوك
فنون ومنوعات: الفيلم المغربى جلال الدين فى مسابقة مهرجان القاهرة
محافظات: استمرار ترميم وصيانة 3 شوارع بصنعاء
محافظات: تواصل اعمال ترميم وصيانة شوارع العاصمة
عربي ودولي: 13 قتيلاً بتحطم مقاتلة روسية
اقتصاد: أسعار الغاز في أوروبا تسجل أدنى مستوى
مجتمع مدني: تقديم ألف سلة غذائية لأكاديميي جامعة صنعاء
اقتصاد: ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار
رياضة: فياريال يعود لسكة الانتصارات بنقاط أوساسونا
رياضة: كريم بنزيمة يتوج بجائزة الكرة الذهبية
رياضة: روما يواصل صحوته في الدوري الإيطالي
عربي ودولي: اعتقال 5300 فلسطيني منذ مطلع عام 2022
محافظات: إزالة مخالفات بناء بمديرية الثورة بالأمانة
عربي ودولي: العدو الصهيوني يستهدف مزارعي غزة
اقتصاد: أسعار الذهب ترتفع مدعومة بعمليات الشراء
أخبار: تحالف العدوان يحتجز سفينة البنزين "أمبريوس"
أخبار: حالة وفاة جديدة .. بن حبتور يتابع أطفال الحقنة الملوثة بمستشفى الكويت
أخبار: مؤتمر صحفي يكشف مستجدات وفاة أطفال الحقنة الملوثة
فنون ومنوعات: إحتجاز شيرين عبد الوهاب في مصحة نفسية
أخبار: رئيس المؤتمر يواسي باستشهاد اللواء درهم نعمان
رياضة: نيمار يمنح باريس فوزاً صعباً أمام مارسيليا
أخبار: دائرة المنظمات الجماهيرية تهنئ أبو راس بعيد 14 أكتوبر
أخبار: السعر الجديد للمشتقات النفطية في صنعاء
عربي ودولي: الاحتلال يفرض إغلاقاً على الضفة وغزة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022