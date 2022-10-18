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المؤتمر نت -

الصحة توجه رسالة عاجلة للمواطنين

المؤتمرنت -
الصحة توجه رسالة عاجلة للمواطنين
وجهت وزارة الصحة والسكان في مصر رسالة عاجلة إلي المرضى والمواطنين بضرورة عدم الحصول علي المضادات الحيوية بدون استشارة الطبيب، وذلك للحفاظ علي فاعلية هذة المضادات في العلاج .


وكانت كشفت وزارة الصحة والسكان اعلنت عن 4 أسباب وراء مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية مؤكدة ضرورة استشارة الطبيب عند تاول المضادات الحيوية.

وتضمنت أسباب مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية :

1- سوء استعمال المضادات الحيوية والافراط فى تناولها للبشر والحيوان والنبات

2- عدم الالتزام بالنظافة الشخصية وقلة التدابير الوقائية من العدوى ومكافحتها

3- تناول المضادات الحيوية دون استشارة الطبيب

4- نقص الوعى المجتمعى

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن الدراسات العلمية أثبتت أن 67 % من المصابين بفيروس كورونا يأخذون المضادات الحيوية بدون وصف الطبيب، وأوضحت أنه فى حال التأكد من الإصابة بفيروس كورونا يجب استشارة الطبيب المختص قبل تناول المضادات الحيوية.
(اليوم السابع)








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