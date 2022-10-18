المؤتمرنت -

تدمير وتضرر 2900 مدرسة في اليمن

كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، عن تدمير وتضرر أكثر من 2900 مدرسة في اليمن جراء العدوان.



من جانبها، قالت جمعية الصليب الأحمر الدولي، إن ما يزيد عن مليوني طفل في سن التعليم منقطعون حالياً عن الدراسة في اليمن، لافتةً إلى أن قطاع التعليم في اليمن يعيش أزمة حادة.



وكانت مساعدة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة “جويا مسويا”، وصفت الوضع الإنساني في اليمن بـ”الكارثة”، مشيرة إلى أن نحو 23 مليون شخص باتوا بحاجة ماسة للمساعدات، ويعاني 17 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي.



وقالت المسؤولة الأممية في بيان لها، إن 1.3 مليون امرأة حامل أو مرضع، و2.2 مليون طفل دون سن الخامسة يحتاجون إلى العلاج من سوء التغذية الحاد، مؤكدة أن معدلات سوء التغذية بين النساء والأطفال تُعد أعلى المعدلات في العالم.



وحذرت مسويا من أن ملايين الأشخاص سيعانون من الجوع وستتعرض حياة الملايين من الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية للخطر.