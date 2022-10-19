المؤتمرنت -

توقعات بأجواء صحوة إلى غائمة على عدة محافظات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تكون الأجواء صحوة إلى غائمة جزئياً تميل للبرودة أثناء الليل والصباح الباكر في عددا من المحافظات، خلال الـ24 ساعة المقبلة.



وذكر المركز في نشرته الجوية أن الأجواء في المرتفعات الجبلية ستكون صحوة إلى غائمة جزئياً تميل للبرودة أثناء الليل والصباح الباكر، ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات "حجة، المحويت وريمة".



وأشار الى أن درجات الحرارة الصغرى ستتراوح ما بين (4-8) درجات مئوية على محافظات " البيضاء، ذمار، صنعاء، عمران وصعده".



وفي المناطق الساحلية، أفاد المركز بأن الاجواء ستكون صحوة الى غائمة جزئياً، وهطول أمطار متفرقة على أجزاء من الساحل الغربي والمناطق الداخلية المحاذية له، والرياح نشطة تتراوح سرعتها ما بين (15-25) عقدة، معتدلة تنشط أحياناً على السواحل الجنوبية وخليج عدن.



وبين المركز أن الأجواء في المناطق الصحراوية ستكون صحوة إلى غائمة جزئياً وجافه، والرياح تنشط أحياناً تعمل على إثارة الأتربة والرمال .. فيما ستكون الأجواء في أرخبيل سقطرى غائمة جزئياً وهطول أمطار خفيفة، والرياح تتراوح سرعتها ما بين (08-18) عقدة.



ونبه المركز المواطنين في المرتفعات الجبلية من الأجواء الباردة نسبياً أثناء ساعات الصباح الباكر , محذرا سائقي المركبات من التدني في مدى الرؤية الأفقية في الطرقات والمنعطفات الجبلية بسبب تكون السحب المنخفضة أو الضباب .



كما نبه المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها بأخذ الحيطة والحذر.