الأربعاء, 19-أكتوبر-2022 الساعة: 07:26 م - آخر تحديث: 07:18 م (18: 04) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
أساس فِكر الدولة الرأسمالية الغربية الاستعمارية
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
هؤلاء‮ ‬على‮ ‬المحك
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
ليس مجرد شعار ..بل ثورة
توفيق الشرعبي
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أربعون عاماً من مسيرة النجاحات المؤتمرية
خالد سعيد الديني
أخبار
المؤتمر نت - البرلمان يستأنف جلسات أعماله السبت المقبل

البرلمان يستأنف جلسات أعماله السبت المقبل

المؤتمرنت -
البرلمان يستأنف جلسات أعماله السبت المقبل
يستأنف مجلس النواب، جلسات أعماله السبت المقبل 26 ربيع الأول 1444هـ الموافق 22 أكتوبر 2022م.

وسيقف المجلس أمام آخر مستجدات الأحداث وتطوراتها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي والآثار المترتبة على تداعيات العدوان والحصار، وخذلان المجتمع الدولي لآمال وتطلعات الشعب اليمني في تحقيق السلام وتلبية مطالبه في وقف تعنت دول العدوان وتنصلها عن توسيع بنود الهدنة للتخفيف من حجم المعاناة التي أثقلت كاهله.

كما سيقف المجلس، أمام عدد من المواضيع والقضايا المدرجة في جدول أعماله لهذه الفترة ومنها مناقشته لأداء الصناديق العامة، والتقارير التي تم استعراضها من قبل المجلس في الدورة السابقة، بالإضافة إلى استعراض التقارير والمواضيع المنجزة من قبل لجان المجلس الدائمة والخاصة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: انخفاض أسعار الذهب مع صعود الدولار
رياضة: محمد صلاح يقترب من صدارة هدافى ليفربول
رياضة: أتلتيكو يسقط في فخ التعادل أمام فايكانو
رياضة: إشبيلية يتعادل مع فالنسيا في مباراة مثيرة
علوم وتقنية: دراسة تحذّر الرجال من السير في الشوارع الواسعة
مجتمع مدني: الصحة توجه رسالة عاجلة للمواطنين
علوم وتقنية: برامج ضارة تستهدف حسابات فيسبوك
فنون ومنوعات: الفيلم المغربى جلال الدين فى مسابقة مهرجان القاهرة
اقتصاد: مؤشر مسقط ينخفض بنسبة 0.45 بالمائة
محافظات: تواصل اعمال ترميم وصيانة شوارع العاصمة
عربي ودولي: 13 قتيلاً بتحطم مقاتلة روسية
اقتصاد: أسعار الغاز في أوروبا تسجل أدنى مستوى
مجتمع مدني: تقديم ألف سلة غذائية لأكاديميي جامعة صنعاء
أخبار: الصندوق الأممي: الوضع الإنساني في اليمن ما زال مقلقاً
أخبار: الأمين العام المساعد يواسي آل الحمادي
اقتصاد: ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار
رياضة: فياريال يعود لسكة الانتصارات بنقاط أوساسونا
رياضة: كريم بنزيمة يتوج بجائزة الكرة الذهبية
رياضة: روما يواصل صحوته في الدوري الإيطالي
عربي ودولي: اعتقال 5300 فلسطيني منذ مطلع عام 2022
أخبار: رصد 63 خرقاً جديداً لقوى العدوان في الحديدة
علوم وتقنية: هل الشخير أثناء النوم يؤدي إلى الموت؟
أخبار: أمين عام المؤتمر يواسي آل الأشموري
محافظات: إزالة مخالفات بناء بمديرية الثورة بالأمانة
عربي ودولي: العدو الصهيوني يستهدف مزارعي غزة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022