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المؤتمر نت - كشفت الدكتورة إيرينا غولوتينا أن نوبات الهلع والنوبات القلبية لها أعراض متشابهة كخفقان في القلب وضيق في التنفس وتعرق وألم في الصدر

كيف نميّز بين أعراض نوبة الهلع والنّوبة القلبيّة؟

المؤتمرنت -
كيف نميّز بين أعراض نوبة الهلع والنّوبة القلبيّة؟
كشفت الدكتورة إيرينا غولوتينا أن نوبات الهلع والنوبات القلبية لها أعراض متشابهة كخفقان في القلب وضيق في التنفس وتعرق وألم في الصدر.

وأكدت أنه في حالة نوبات الهلع يمكن أن تستمر هذه الأعراض بحدود 20 دقيقة ومن ثم تزول، اما في النوبات القلبية فلا تزول إلا بعد الحصول على الرعاية الطبية اللازمة، وفق صحيفة «إزفيستيا».

وأوضحت غولوتينا أن المرضى يشعرون عادة، بالإضافة إلى ذلك، بأعراض تحذيرية قبل حدوث النوبة القلبية ببضعة أيام، وغالبا ما تحدث النوبة القلبية أثناء ممارسة النشاط البدني. أما نوبات الهلع فلا علاقة لها بالنشاط البدني.

وحذرت «إذا كان الشاب يشعر بألم في الصدر، ولا يعاني من عوامل الخطر، فإن احتمال إصابته بنوبة قلبية ضئيل جدا. ولكن ألم الصدر لدى شخص عمره 50 سنة ويدخن سنوات طويلة ويعاني من السكري فيشير على الأرجح إلى نوبة قلبية، وإلى أنه بحاجة إلى رعاية طبية فورية. أما عوامل الخطر لدى نوبات الهلع فهي الصحة النفسية. في حين تلعب الحالة الجسدية للشخص دوراً رئيسياً في حدوث النوبة القلبية، بالإضافة إلى عمره ومستوى الكوليسترول لديه ووزنه ومستوى ضغط الدم وعوامل أخرى».

وأضافت، أنه يمكن أن تحدد طبيعة الألم نوع النوبة؛ فالألم الحاد خلف عظم القص أو الألم الثابت في مكان معين يشير إلى نوبة هلع. ويتميز هذا الألم بوخزات خلال فترة قصيرة تمتد لـ5-10 ثوان. ولكن في حالة النوبة القلبية، فإن المريض يشكو من ضغط وآلام في الصدر تنتقل إلى الذراع اليسرى، كما يمكن أن تنتقل إلى الذراع اليمنى والرقبة والمنطقة بين الكتفين؛ أي أنها غالبا ما ترتبط بالنشاط البدني والعاطفي.

وأوصت الطبيبة في حالة نوبة الهلع "بضرورة الاهتمام أولا وقبل كل شيء بالتنفس (حيث يكون المريض بحاجة إلى التنفس البطني) والتركيز على الزفير، ومحاولة الشعور بجسمه وإدراك وجوده".

وشددت غولوتينا "من أجل ذلك، يجب أن يقف المرء على كلتا قدميه، وأن يتخيل أن الخوف يمر عبره إلى الأرض مثل تيار كهربائي أو يمسك بشيء ما أو يبدأ في نفض يديه للتخلص من حالة التوتر، وإذا كان هناك شخص قريب، فمن الأفضل أن يخبره بأنه يعاني من نوبة هلع وأنه بحاجة إلى المساعدة، ويمكنه كذلك التعبير عن مشاعره لفظيا. عليه إخبار الآخرين بأنه خائف لأننا بالتعبير عن خوفنا نحد من قلقنا".








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