المؤتمرنت -

ضبط 18 مخالفة تجارية وتموينية في مدينة ذمار

ضبط مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة ذمار اليوم 18 مخالفة تجارية وتموينية بمديرية ذمار.



وأوضح مدير مكتب الصناعة هاشم الوريث، أن فرق الرقابة ضبطت 10 مخالفات مواد منتهية الصلاحية بينها أدوية، إلى جانب 5 مخالفات غش تجاري، و3 مواد مقلدة.



وشدد على التجار التأكد عند شراء البضائع من مصادرها وفحصها وعدم التعامل مع أي موزع مجهول.



وأكد الوريث استمرار أعمال الرقابة الميدانية على الأسواق والأسعار وضبط المخالفين في جميع المديريات.. داعياً المواطنين إلى الإسهام في تعزيز جهود الرقابة من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الرقم المجاني 174.