المؤتمرنت -

تشييع جثمان اللواء درهم نعمان بصنعاء

شُيع بصنعاء اليوم، جثمان اللواء درهم عبده نعمان، الذي طالته أيادي الغدر والخيانة، بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن.



وخلال التشييع الذي تقدّمه عضو المجلس السياسي الأعلى جابر الوهباني، ونائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية محمود الجنيد، وعدد من الوزراء وأعضاء من مجلسي النواب والشورى، أشاد المشيعون بمناقب الفقيد نعمان وإسهاماته في خدمة الوطن، ومناهضته للعدوان الأمريكي السعودي.



وعبروا عن خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد وآل نعمان كافة بهذا المصاب .. سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنا إليه راجعون".

(سبأ)



