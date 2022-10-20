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المؤتمر نت - بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة الى الاخ/ محمد عبدالله حسين الحرازي عضو اللجنة الدائمة الرئيسية نقيب الفنانين اليمنيين

الأمين العام المساعد يعزي نقيب الفنانيين اليمنيين

المؤتمرنت -
الأمين العام المساعد يعزي نقيب الفنانيين اليمنيين
بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة الى الاخ/ محمد عبدالله حسين الحرازي عضو اللجنة الدائمة الرئيسية نقيب الفنانين اليمنيين الامين العام المساعد للاتحاد العام للفنانين العرب وكيل وزارة الثقافه للفنون والمسرح الاسبق وافراد اسرته وكافة ال الحرازي في وفاة المغفور له باذن الله تعالى اخيه / خالد عبدالله الحرازي.

وعبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية بهذا المصاب الأليم.

سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
“إنا لله وإنآ إليه راجعون”








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