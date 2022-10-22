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أجواء باردة في 7محافظات يمنية

توقع المركــز الوطني للأرصاد الجوية أجواء باردة إلى باردة نسبياً في سبع محافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة ، داعياً إلى أخذ الاِحتياطات اللازمة للوقاية من البرد.



وذكر المركز في نشرته الجوية ، أنه من المتوقع أن تكون الأجواء باردة في محافظة ذمار وأجزاء من محافظات صنعاء، عمران والبيضاء وتتراوح درجات الحرارة الصغرى فيها مابين أربع إلى سبع درجات مئوية.



وحسب المركز قد تكون الأجواء باردة نسبياً في محافظات صعدة، إب والضالع وتتراوح درجات الحرارة الصغرى فيها مابين ست إلى تسع درجات مئوية.



وأفاد بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 4.6 في ذمار، 7.8 في عمران، 8 درجات في صنعاء.



ونبه المركز المواطنين وخاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر إلى أخذ الاِحتياطات اللازمة من الأجواء الباردة والباردة نسبيا.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد دعا المزارعين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة لحماية محاصيلهم الزراعية من لفحات البرد في المناطق الباردة.

