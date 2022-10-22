السبت, 22-أكتوبر-2022 الساعة: 04:33 م - آخر تحديث: 04:18 م (18: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
أساس فِكر الدولة الرأسمالية الغربية الاستعمارية
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
هؤلاء‮ ‬على‮ ‬المحك
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
ليس مجرد شعار ..بل ثورة
توفيق الشرعبي
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أربعون عاماً من مسيرة النجاحات المؤتمرية
خالد سعيد الديني
أخبار
المؤتمر نت - إحصائية : 34% من السعوديين يعانون من اضطرابات نفسية

إحصائية : 34% من السعوديين يعانون من اضطرابات نفسية

المؤتمرنت - متابعات -
إحصائية : 34% من السعوديين يعانون من اضطرابات نفسية
كشفت إحصائية جديدة في السعودية أن أكثر من 30 في المئة من السعوديين يعانون من اضطرابات نفسية خلال إحدى مراحل حياتهم.

وأوضح المسح الوطني السعودي للصحة النفسية أن نسبة من يعانون من اضطرابات نفسية يمثلون 34 من المشاركين في المسح، حسبما ذكرت صحيفة "اليوم" السعودية، اليوم الأربعاء.

ولفتت الصحيفة إلى أن الاضطرابات التي تم رصدها تشمل:
قلق الانفصال.
فرط الحركة.
تشتت الانتباه.
وتشير الإحصائية إلى أن الأمراض النفسية المزمنة تبدأ من عمر 14 عاما وأن 75 في المئة منها تبدأ عند سن 24 عاما، لكنها أشارت إلى أن هناك نسبة كبيرة من يعانون من تلك الاضطرابات يقومون بالتغلب عليها بأنفسهم دون الحاجة إلى رعاية الصحة النفسية.

يذكر أن الأمم المتحدة حددت الـ 10 من أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام للاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية، مشيرة إلى أن عدد من يعانون من مشكلات نفسية يصل إلى نحو مليار شخص في العالم.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
علوم وتقنية: دراسة تكشف علاقة الضوء الأزرق باضطرابات النوم
رياضة: فوز برشلونة على ضيفه فياريال بثلاثية نظيفة
اقتصاد: ارتفاع أسعار الذهب
عربي ودولي: قتلى وجرحى باصطدام حافلة في الهند
عربي ودولي: إستقالة رئيسة الوزراء البريطانية
محافظات: مؤتمر البيضاء يعزي بوفاة التربوي القيسي
مجتمع مدني: أفضل 4 أنظمة ريجيم لمتابعة فقدان الوزن
رياضة: ريال مدريد يتحدّى الفار ويتخطّى إلتشي بثلاثية
رياضة: مانشستر يونايتد يهزم توتنهام بهدفين
رياضة: ليفربول يواصل صحوته ويهزم وست هام
أخبار: شهيد وجريح بانفجار لغم من مخلفات العدو بالجوف
رياضة: تعادل تشيلسي وبرنتفورد ونيوكاسل ينتصر
فنون ومنوعات: ثعبان يستقل طائرة.. ويثير هلع الركاب!
رياضة: دورتموند إلى ثمن نهائي كأس ألمانيا
عربي ودولي: زوارق العدو تستهدف الصيادين شمال غزة
أخبار: ضبط 18 مخالفة تجارية وتموينية في مدينة ذمار
أخبار: كيف نميّز بين أعراض نوبة الهلع والنّوبة القلبيّة؟
علوم وتقنية: فحص يكشف 4 سرطانات تصيب النساء
عربي ودولي: إحباط هروب 6 إرهابيين إلى خارج العراق
أخبار: قوى العدوان ترتكب 55 خرقاً جديداً لاتفاق الحديدة
أخبار: البرلمان يستأنف جلسات أعماله السبت المقبل
أخبار: توقعات بأجواء صحوة إلى غائمة على عدة محافظات
اقتصاد: انخفاض أسعار الذهب مع صعود الدولار
رياضة: محمد صلاح يقترب من صدارة هدافى ليفربول
رياضة: أتلتيكو يسقط في فخ التعادل أمام فايكانو
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022