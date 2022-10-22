السبت, 22-أكتوبر-2022 الساعة: 07:35 م - آخر تحديث: 07:34 م (34: 04) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
أساس فِكر الدولة الرأسمالية الغربية الاستعمارية
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
هؤلاء‮ ‬على‮ ‬المحك
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
ليس مجرد شعار ..بل ثورة
توفيق الشرعبي
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أربعون عاماً من مسيرة النجاحات المؤتمرية
خالد سعيد الديني
أخبار
المؤتمر نت - النواب: على تحالف العدوان أخذ تحذيرات السياسي الاعلى على محمل الجد

النواب: على تحالف العدوان ومرتزقته أخذ تحذيرات السياسي الاعلى على محمل الجد

المؤتمرنت -
النواب: على تحالف العدوان ومرتزقته أخذ تحذيرات السياسي الاعلى على محمل الجد
استأنف مجلس النواب عقد جلسات أعمال فترته الحالية اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي.

وفي الجلسة وقف المجلس أمام مستجدات الأحداث الأخيرة وتطوراتها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ومنها الآثار الكارثية المترتبة على تداعيات العدوان والحصار وتنصل تحالف العدوان عن الالتزام بتنفيذ مطالب الشعب اليمني في توسيع بنود الهدنة لتشمل فتح الموانئ والمطارات اليمنية ومنها مطار صنعاء وموانئ الحديدة والسماح بدخول سفن الوقود والغذاء والدواء دون القرصنة عليها، ووقف تأخيرها من قبل تحالف العدوان السعودي الإماراتي.

وحذر المجلس، تحالف العدوان ومرتزقته من الاستهتار بمعاناة الشعب اليمني وعدم اخذ تحذيرات المجلس السياسي الأعلى، على محمل الجد بالتوقف عن نهب ثروات اليمن من النفط والغاز وحرمان الشعب اليمني من الاستفادة منها في صرف مرتبات الموظفين وتحسين الخدمات في كافة محافظات الجمهورية، وما يترتب على هذا الاستهتار من تفاقم لمعاناة الشعب اليمني وتدهور للحالة المعيشية والصحية.

وأكد أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم، على أهمية استيعاب المخاطر والتحديات التي تفرضها المرحلة الراهنة وتعزيز الدور الرقابي لمعالجة وتلافي الاختلالات ومكامن الضعف والقصور أينما وجدت.

ووقف المجلس أمام جملة من المواضيع والقضايا العامة فيما يتعلق بواقعة وفاة عدد من الأطفال المصابين بالسرطان بوحدة اللوكيميا بمستشفى الكويت وما يتعلق بدخول الأدوية الملوثة وضرورة محاسبة المتسببين في ذلك.

وأعرب أعضاء المجلس، عن التعازي والمواساة لأسر الضحايا .. مبتهلين إلى المولى عز وجل أن يمن بالشفاء العاجل على بقية المرضى من الأطفال.

وتطرقت نقاشات أعضاء المجلس إلى جملة من القضايا المتعلقة بالأراضي، وما يثار حول طباعة مناهج دراسية جديدة.

وبعد نقاش مستفيض أقر المجلس طلب حضور حكومة الإنقاذ الوطني برئاسة رئيس الوزراء لمناقشة تلك القضايا المتعلقة بالصحة والتهريب والإشكالات المتعلقة بالأراضي بأمانة العاصمة والمحافظات وعدد من القضايا المهمة.

وخلال الجلسة وجه مجلس النواب الشكر للحكومة الاسترالية، على القرار الذي اتخذته مؤخراً بالتراجع عن الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل.

وندد أعضاء المجلس باستمرار الأنظمة المطبعة في التهاوي والسقوط الأخلاقي من خلال توقيع اتفاقيات تجارية وأمنية وزراعية مع العدو الصهيوني في مواقف مخزية تضعهم في القائمة المعادية لحقوق الشعب الفلسطيني وخذلان لآمال وتطلعات شعوبهم المناهضة لمشاريع التطبيع والموالاة للكيان الغاصب.

وفي الجلسة، استعرض أعضاء مجلس النواب، مشروع جدول أعمال المجلس للفترة الحالية وتم إقراره، كما اطلعوا على تقرير موجز عن أعمال المجلس خلال الفترة السابقة.

وكان المجلس استعرض محضر آخر جلسة له في دورته السابقة وأقره، وسيواصل جلسات أعماله يوم غدٍ الأحد بمشيئة الله تعالى.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
محافظات: لقاء موسع لقيادة مؤسسة التأمينات وفروعها
علوم وتقنية: دراسة تكشف علاقة الضوء الأزرق باضطرابات النوم
رياضة: فوز برشلونة على ضيفه فياريال بثلاثية نظيفة
اقتصاد: ارتفاع أسعار الذهب
عربي ودولي: قتلى وجرحى باصطدام حافلة في الهند
أخبار: تشييع جثمان اللواء درهم نعمان بصنعاء
عربي ودولي: إستقالة رئيسة الوزراء البريطانية
محافظات: مؤتمر البيضاء يعزي بوفاة التربوي القيسي
مجتمع مدني: أفضل 4 أنظمة ريجيم لمتابعة فقدان الوزن
أخبار: ترحيب يمني.. استراليا تلغي اعترافها بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني
رياضة: ريال مدريد يتحدّى الفار ويتخطّى إلتشي بثلاثية
رياضة: مانشستر يونايتد يهزم توتنهام بهدفين
رياضة: ليفربول يواصل صحوته ويهزم وست هام
أخبار: شهيد وجريح بانفجار لغم من مخلفات العدو بالجوف
رياضة: تعادل تشيلسي وبرنتفورد ونيوكاسل ينتصر
فنون ومنوعات: ثعبان يستقل طائرة.. ويثير هلع الركاب!
رياضة: دورتموند إلى ثمن نهائي كأس ألمانيا
عربي ودولي: زوارق العدو تستهدف الصيادين شمال غزة
أخبار: ضبط 18 مخالفة تجارية وتموينية في مدينة ذمار
أخبار: كيف نميّز بين أعراض نوبة الهلع والنّوبة القلبيّة؟
علوم وتقنية: فحص يكشف 4 سرطانات تصيب النساء
عربي ودولي: إحباط هروب 6 إرهابيين إلى خارج العراق
أخبار: قوى العدوان ترتكب 55 خرقاً جديداً لاتفاق الحديدة
أخبار: البرلمان يستأنف جلسات أعماله السبت المقبل
أخبار: توقعات بأجواء صحوة إلى غائمة على عدة محافظات
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022