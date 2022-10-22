المؤتمرنت -

النواب: على تحالف العدوان ومرتزقته أخذ تحذيرات السياسي الاعلى على محمل الجد

استأنف مجلس النواب عقد جلسات أعمال فترته الحالية اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي.



وفي الجلسة وقف المجلس أمام مستجدات الأحداث الأخيرة وتطوراتها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ومنها الآثار الكارثية المترتبة على تداعيات العدوان والحصار وتنصل تحالف العدوان عن الالتزام بتنفيذ مطالب الشعب اليمني في توسيع بنود الهدنة لتشمل فتح الموانئ والمطارات اليمنية ومنها مطار صنعاء وموانئ الحديدة والسماح بدخول سفن الوقود والغذاء والدواء دون القرصنة عليها، ووقف تأخيرها من قبل تحالف العدوان السعودي الإماراتي.



وحذر المجلس، تحالف العدوان ومرتزقته من الاستهتار بمعاناة الشعب اليمني وعدم اخذ تحذيرات المجلس السياسي الأعلى، على محمل الجد بالتوقف عن نهب ثروات اليمن من النفط والغاز وحرمان الشعب اليمني من الاستفادة منها في صرف مرتبات الموظفين وتحسين الخدمات في كافة محافظات الجمهورية، وما يترتب على هذا الاستهتار من تفاقم لمعاناة الشعب اليمني وتدهور للحالة المعيشية والصحية.



وأكد أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم، على أهمية استيعاب المخاطر والتحديات التي تفرضها المرحلة الراهنة وتعزيز الدور الرقابي لمعالجة وتلافي الاختلالات ومكامن الضعف والقصور أينما وجدت.



ووقف المجلس أمام جملة من المواضيع والقضايا العامة فيما يتعلق بواقعة وفاة عدد من الأطفال المصابين بالسرطان بوحدة اللوكيميا بمستشفى الكويت وما يتعلق بدخول الأدوية الملوثة وضرورة محاسبة المتسببين في ذلك.



وأعرب أعضاء المجلس، عن التعازي والمواساة لأسر الضحايا .. مبتهلين إلى المولى عز وجل أن يمن بالشفاء العاجل على بقية المرضى من الأطفال.



وتطرقت نقاشات أعضاء المجلس إلى جملة من القضايا المتعلقة بالأراضي، وما يثار حول طباعة مناهج دراسية جديدة.



وبعد نقاش مستفيض أقر المجلس طلب حضور حكومة الإنقاذ الوطني برئاسة رئيس الوزراء لمناقشة تلك القضايا المتعلقة بالصحة والتهريب والإشكالات المتعلقة بالأراضي بأمانة العاصمة والمحافظات وعدد من القضايا المهمة.



وخلال الجلسة وجه مجلس النواب الشكر للحكومة الاسترالية، على القرار الذي اتخذته مؤخراً بالتراجع عن الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل.



وندد أعضاء المجلس باستمرار الأنظمة المطبعة في التهاوي والسقوط الأخلاقي من خلال توقيع اتفاقيات تجارية وأمنية وزراعية مع العدو الصهيوني في مواقف مخزية تضعهم في القائمة المعادية لحقوق الشعب الفلسطيني وخذلان لآمال وتطلعات شعوبهم المناهضة لمشاريع التطبيع والموالاة للكيان الغاصب.



وفي الجلسة، استعرض أعضاء مجلس النواب، مشروع جدول أعمال المجلس للفترة الحالية وتم إقراره، كما اطلعوا على تقرير موجز عن أعمال المجلس خلال الفترة السابقة.



وكان المجلس استعرض محضر آخر جلسة له في دورته السابقة وأقره، وسيواصل جلسات أعماله يوم غدٍ الأحد بمشيئة الله تعالى.

