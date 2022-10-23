المؤتمرنت -

واتس آب يعمل ميزة جديدة للمجموعات الكبيرة

يعمل واتس آب على ميزة تقوم تلقائيًا بكتم صوت المجموعات الكبيرة بعد وصول عدد المشاركين إلى حد معين، وفقًا لتقرير جديد، حيث سيكون التحديث متاحًا لمستخدمي الاختبار التجريبي على واتس آب لنظام أندرويد ويهدف إلى المساعدة في تقليل الإشعارات.



ويأتي هذا التطوير بعد فترة وجيزة من صدور تقرير يشير إلى أن تطبيق المراسلة الفورية المملوك لشركة Meta يضاعف حد أعضاء المجموعة من 512 عضوًا حاليًا إلى 1024 مشاركًا.



وفي حين أن حجم المجموعة الأكبر يمكن أن يكون شيئًا جيدًا للأشخاص الذين يعملون في المؤسسات الكبيرة، أو لنشر رسالة بسرعة إلى عدد من الأشخاص، إلا أنه يمثل أيضًا مشكلة، فعادةً ما يميل الأشخاص في مجموعات إلى مشاركة الرسائل والصور ومقاطع الفيديو والملصقات وحتى الأخبار على مدار اليوم في أوقات مختلفة.



ومع ورود العديد من الإشعارات بشكل مستمر، يمكن أن تصبح مصدر إلهاء ومزعج للبعض، وبينما يتيح واتس آب بالفعل للمستخدمين كتم صوت أي مجموعة يدويًا، فإن كتم المجموعات الكبيرة تلقائيًا قد يكون إضافة مفيدة.



ووفقًا لتقرير WABetaInfo ، فإن الميزة قيد التطوير، وبالتالي فهي غير متاحة لمختبري الإصدار التجريبي. ولكن هناك معاينة متاحة لها توضح كيف ستعمل إذا تم طرحها في المستقبل، وتظهر لقطة شاشة تمت مشاركتها بواسطة أداة اختبار ميزات واتس آب أنه عندما تضم المجموعة أكثر من 256 مشاركًا، ستظهر للمستخدمين رسالة تخبرهم أن المجموعة "تم كتم صوتها تلقائيًا للمساعدة في تقليل الإشعارات".



وتقول أيضًا أن المستخدمين لديهم خيار لإلغاء كتم صوت المجموعة إذا كانوا يريدون ذلك.



وبينما تشير لقطة الشاشة إلى أن الحد الأقصى لتشغيل هذه الميزة بمفردها سيكون 256 ، يشير مستند المعاينة إلى أنه قد يتم كتم صوت المجموعات تلقائيًا بعد أن يتجاوز عدد الأعضاء علامة 512.



وعلاوة على ذلك ، هناك حاجة إلى الوضوح حول ما إذا كانت هذه الميزة سيتم تشغيلها عندما يصل المشاركون إلى 512 أو عند تجاوز علامة الحد الأدنى (وهي 512).



كيفية كتم تنبيهات المجموعة

- افتح دردشة مجموعة واتس آب واضغط على موضوع المجموعة.



- انقر فوق كتم التنبيهات.



-يمكنك أيضًا الضغط مع الاستمرار على المجموعة في علامة التبويب "الدردشات".



- ثم، اضغط على أيقونة كتم الإشعارات في الزاوية العلوية.



- حدد المدة التي ترغب في كتم صوت الإشعارات لها وانقر فوق موافق.



كيفية إلغاء كتم إعلامات المجموعة

- افتح دردشة مجموعة واتس آب ثم اضغط على موضوع المجموعة.



- انقر فوق إلغاء كتم التنبيهات.



-يمكنك أيضًا النقر مع الاستمرار فوق المجموعة في علامة التبويب "الدردشات".



- ثم النقر فوق رمز "إلغاء كتم صوت الإشعارات" في الزاوية العلوية.

