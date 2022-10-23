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المؤتمر نت - افتتح عضو المجلس السياسي الأعلى جابر الوهباني اليوم بصنعاء، المعرض الأول لمستلزمات الأسرة والمرأة (بروج حواء)، الذي تنظمه على مدى ثلاثة أيام

الوهباني يفتتح المعرض الأول لمستلزمات الأسرة والمرأة

المؤتمرنت - ابراهيم الحجاجي -
الوهباني يفتتح المعرض الأول لمستلزمات الأسرة والمرأة
افتتح عضو المجلس السياسي الأعلى جابر الوهباني اليوم بصنعاء، المعرض الأول لمستلزمات الأسرة والمرأة (بروج حواء)، الذي تنظمه على مدى ثلاثة أيام مؤسسة بروج اليمن للتسويق وتنظيم المعارض والفعاليات الدولية.

وخلال الافتتاح الذي حضره محافظ محافظة حضرموت لقمان باراس ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية محمد القفلة، اثنى مستشار رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالعزيز الترب على تنظيم هذا المعرض والقائمين عليه، الذي يعتبر واحداً من مظاهر الصمود للشعب اليمني، الذي يقف بثبات وينتج رغم العدوان والحصار على اليمن.

وأكد الترب أن الشعب يواصل صموده بثبات ولن يثنيه العدوان وحصاره الجائر، وأنه لن يقف مكتوف الأيدي وثرواته تنهب وهو يعيش معاناة معيشية نتيجة انقطاع المرتبات، وأن الرسالة التحذيرية التي بعثتها القوات المسلحة الى ميناء الضبة، تعتبر تأكيد بأن القوات المسلحة اليمنية ستحمي ثروات الشعب، ولن تسمح من الآن بنهب ثروات ومقدرات اليمن.

وكان مدير عام مؤسسة بروج اليمن للتسويق وتنظيم المعارض والفعاليات الدولية علي علي الشريف، قد أوضح أن إقامة هذا المعرض لإتاحة الفرصة للعديد من البيوت التجارية والمنتجات المحلية إبراز منتجاتها أمام الزائرين والمتابعين، معبراً عن شكره لكل المشاركين وتمنياته لهم بالنجاح في حضورهم وتحقيق الاهداف المرجوة من خلال مشاركاتهم.

من جانبه أكد الدكتور محمد هادي القهالي إخصائي زراعة وتجميل الاسنان في كلمته عن عيادات كاريزما لتجميل وزراعة وتقويم الاسنان (الراعي النجم بيتا)، أن مشاركة عيادات كاريزما تعتبر دعماً ومساهمة في إنجاح المعرض الذي يعني احتياجات الأسرة والمرأة، وذلك في إطار حرص عيادات كاريزما التي تضم نخبة من أطباء وأخصائي الاسنان، على المشاركة المجتمعية التي تعتبر هذه المشاركة واحدة منها.

وألقيت عدد من الكلمات لعدد من الرعاه أكدت في مجملها على أهمية إقامة مثل هذه المعارض، التي تبرز الاعمال التجارية والمنتجات ومنها المنتجات المحلية، والتي تسهم في ربط علاقات بين المشاركين وخلق رؤى وأفكار تسهم في تطوير هذه الاعمال.

ويضم المعرض ما يقارب 70 جناحاً متنوعاً من المنتجات والاعمال المرتبطة باحتياجات الأسرة والمرأة.









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