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المؤتمر نت - شرف يطالب الصليب الاحمر برفع سقف مساعداته لليمن

شرف يطالب لجنة الصليب الاحمر برفع سقف مساعداتها الانسانية لليمن

المؤتمرنت -
شرف يطالب لجنة الصليب الاحمر برفع سقف مساعداتها الانسانية لليمن
التقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبد الله اليوم، مدير عمليات اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف، مارتين شويب، والوفد المرافق له الذين يزورون اليمن حالياً.

وفي اللقاء أشاد وزير الخارجية، بأنشطة وبرامج اللجنة الدولية للصليب الأحمر باليمن، خاصة المشاريع والبرامج الإنسانية المنفذة في عدد من المناطق النائية.. مؤكدا أن نشاط اللجنة يحظى بدعم ومساندة حكومة الإنقاذ الوطني، نظراً لما تميز به عمل اللجنة من حيادية.

ودعا الوزير شرف، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى رفع سقف مساعدتها الإنسانية في ظل تزايد أعداد المحتاجين للمساعدات والمتضررين من تداعيات الكارثة الإنسانية التي أوجدها تحالف دول العدوان بسبب العدوان والحصار الشامل.

وأكد أن معالجة تداعيات الكارثة الإنسانية التي أوجدتها دول العدوان يتمثل في إنهاء العدوان العسكري ورفع الحصار الشامل وخروج القوات الأجنبية.

وقال" إنه من أجل تحقيق هذا الهدف لابد من التخفيف عن المواطن واتخاذ إجراءات ضرورية وملحة وفي مقدمتها عدم وضع العراقيل أمام دخول السفن المحملة بالمشتقات النفطية والغاز المنزلي إلى ميناء الحديدة، وكذا عدم عرقلة وصول ومغادرة الطيران المدني والتجاري من وإلى مطار صنعاء الدولي وبشكل يفي باحتياجات الطلاب والمرضى ورجال الأعمال وغيرهم".

وشدد وزير الخارجية، على أهمية اتخاذ الخطوات اللازمة لترتيب دفع مرتبات موظفي الدولة دون استثناء.

بدوره أوضح مدير عمليات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن الوضع الإنساني المتدهور في اليمن يحظى باهتمام اللجنة.. مشيرا إلى أن اللجنة تسعى لتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة وفقاً لمواردها المالية.

حضر اللقاء رئيسا دائرتي المراسم السفير عبد الغني السعيدي، والمنظمات والمؤتمرات الدولية السفير محمد السادة، وعضو دائرة مكتب وزير الخارجية السكرتير أول هناء الكبسي، وسكرتير مكتب الوزير علي غزوان، ومدير العلاقات الثنائية بالمكتب جهاد الوزير، ورئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بصنعاء كاترينا ريتز، والقائم بأعمال الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر اليمني أحمد القباطي، ومنسق إدارة البرامج ببعثة اللجنة الدولية محمد الفقيه.








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