المؤتمرنت -

أمين عام المؤتمر يواسي آل الجنيدي

بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ/ سيف طاهر الجنيدي، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.



وفي برقية العزاء التي بعثها إلى شقيق الفقيد/ خالد طاهر الجنيدي، وكافة آل الجنيدي بمحافظة شبوة، عبّر الأمين العام باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص التعازي وعظيم المواساة بهذا المصاب الجلل.



سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنا إليه راجعون" .

