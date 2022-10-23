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رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ حميد المصباحي

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الاخ صادق أمين ابو راس برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ/ حميد سالم المصباحي، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

واشار رئيس المؤتمر إلى عدد من مناقب الفقيد واسهاماته التنموية والخيرية، وما تمتع به طوال حياته من حضور سياسي وإجتماعي واسع.



وفي برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد الشيخ/ عبدالكريم حميد سالم المصباحي واخوانه، وكافة آل المصباحي، بمديرية وصاب السافل محافظة ذمار، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه شخصيا ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية في هذا المصاب الجلل.



سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

” إنا لله وإنآ إليه راجعون “.

