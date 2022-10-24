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رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ العكاد

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الاخ صادق أمين ابو راس برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ/ يحيى علي العكاد، أحد الشخصيات الاجتماعية بمديرية الرضمة محافظة إب، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.



واشار رئيس المؤتمر إلى عدد من مناقب الفقيد وإسهاماته المجتمعية، ومواقفه الوطنية الثابتة، وانحيازه الدائم لمبادئ وقيم الثورة والجمهورية والوحدة.



وفي برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد الشيخ/ محمد يحيى علي العكاد، واخوانه، وكافة آل العكاد بمديرية الرضمة محافظة إب، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه شخصيا ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية في هذا المصاب الجلل.



سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

” إنا لله وإنآ إليه راجعون “.

