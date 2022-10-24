المؤتمرنت -

3 اقسام في مستشفيين.. إغلاق معمل مخالف لتصنيع المستحضرات الصيدلانية

أغلق مكتب الصحة العامة في أمانة العاصمة، اليوم، معملاً لتصنيع المستحضرات الصيدلانية مخالفا للشروط والمواصفات الصحية.



وأوضح مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان، الدكتور مطهر المروني، أن عملية الضبط والإغلاق تمت خلال نزول ميداني للجان الصحة الميدانية في مديرية الصافية .



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أفاد المروني أن المكتب قام بإغلاق أقسام العناية والعمليات والحضانة في مستشفيين خاصة، لعدم توفر الشروط والمعايير الطبية اللازمة.



وأشار إلى استمرار أعمال لجان التقييم والرقابة على الهيئات والمستشفيات الحكومية والخاصة والمراكز الصحية في الأمانة.



وأكد عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.. مبينا أن أعمال التقييم تشمل أوضاع المنشآت والتجهيزات الطبية والكادر الطبي ومستوى الجودة.

