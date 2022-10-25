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المؤتمر نت - بدأت ظاهرة كسوف الشمس على عدد من المدن اليمنية والدول العربية خلال هذه الساعات،

بدء ظاهرة كسوف الشمس على المدن اليمنية

المؤتمرنت -
بدء ظاهرة كسوف الشمس على المدن اليمنية
بدأت ظاهرة كسوف الشمس على عدد من المدن اليمنية والدول العربية خلال هذه الساعات،
وحسب خبراء فلكيون فقد بدأ كسوف الشمس على مدينة صنعاء عند الساعة 01:59 ومن المقرر انتهائه عند الساعة 03:48 ،وفي مدينة عدن بدأ الكسوف الساعة 02:09 ومن المتوقع انتهائه الساعة 03:48
ويؤدي مواطنين في صنعاء صلاة الكسوف في عدد من مساجد المدينة

وكان الفلكي اليمني عدنان الشوافي -الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية- كشف في وقت سابق عن كسوف جزئي للشمس نهار يوم الثلاثاء الموافق 25 اكتوبر 2022

ودعا الشوافي المواطنين إلى الانتباه على أطفالهم ومنعهم من النظر للشمس اثناء الكسوف .








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