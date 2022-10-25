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المؤتمر نت - أقر المجلس عقوبة العزل لأحد القضاة لإخلاله بواجبات وظيفته القضائية، وكذا عقوبة توجيه إنذار لقاض آخر لارتكابه

تنقلات قضائية ونيابية.. عزل قاضٍ لمخالفات وظيفية وإنذار آخر

المؤتمرنت -
تنقلات قضائية ونيابية.. عزل قاضٍ لمخالفات وظيفية وإنذار آخر
عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل.

وفي الاجتماع وافق المجلس على نقل عدد من القضاة للعمل في بعض المحاكم الابتدائية والاستئنافية، بناءً على العرض المقدم من رئيس هيئة التفتيش القضائي، كما وافق على نقل عدد من أعضاء النيابة العامة للعمل بمكتب النائب العام وبعض النيابات الابتدائية والاستئنافية بناء على العرض المقدم من النائب العام.

وناقش المجلس الخطة التشغيلية السنوية للنيابة العامة للعام ١٤٤٤ بناء على عرض النائب العام، وأقر تنفيذها وفقا للإمكانات المتاحة.

كما أقر المجلس عقوبة العزل لأحد القضاة لإخلاله بواجبات وظيفته القضائية، وكذا عقوبة توجيه إنذار لقاض آخر لارتكابه مخالفات في وظيفته القضائية وذلك بناء على رفع هيئة التفتيش القضائي وفقا للقانون.

ونظر المجلس في عدد من تظلمات بعض القضاة واتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة.

وحسبوكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد اطلع على عدد من التظلمات المحالة إليه من مكتب رئاسة الجمهورية واتخذ بشأنها الإجراء المناسب وفقا للقانون.

كما ناقش عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ إزائها القرارات المناسبة، وأقر محضره السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.









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