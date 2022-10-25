المؤتمرنت -

قرعة خليجي 25 تضع منتخب اليمن في المجموعة الأولى

أوقعت قرعة بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم في نسختها الـ 25 التي تستضيفها مدينة البصرة العراقية في يناير 2023 المنتخب الوطني (اليمن) بالمجموعة الأولى إلى جانب منتخبات" العراق، السعودية وعمان".



فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات "البحرين والكويت وقطر والإمارات".



وكانت مراسم القرعة أُجريت اليوم بحضور ممثلي الاتحادات الأعضاء ولجان الاتحاد ووفود من المنتخبات الثمانية المشاركة، وممثلي اللجنة المنظمة المحلية.



وتم خلال مراسم إجراء القرعة استعراض نظام القرعة وكيفية توزيع المنتخبات حسب التصنيف الدولي الأخير للفيفا، بعد أن تم وضع منتخب العراق "الدولة المستضيفة" على رأس المجموعة الأولى ومنتخب البحرين "حامل لقب خليجي 24 الأخيرة" على رأس المجموعة الثانية.





كما تم وضع المنتخبات الستة المشاركة في ثلاثة مستويات، الأول منتخبي قطر والسعودية، والمستوى الثاني عمان والإمارات، في حين ضم المستوى الثالث الكويت واليمن، وسيتم الإعلان عن جدول مباريات البطولة متضمناً الملاعب والتوقيت والتأريخ في وقت لاحق.

(سبأ)

