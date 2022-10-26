المؤتمرنت -

دعوة هامة للمزارعين.. أجواء باردة في 8 محافظات يمنية

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أجواء باردة إلى باردة نسبياً في عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.



وأفاد المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع أن تكون الأجواء باردة في محافظات البيضاء، ذمار، صنعاء، عمران وصعدة.



وأشار إلى احتمال أن تكون الأجواء باردة نسبياَ في المناطق الصحراوية ومرتفعات محافظات إب، الضالع ولحج أثناء الليل والصباح الباكر.



ولفت المركز إلى أن الرياح قد تكون معتدلة إلى نشطة السرعة على غرب خليج عدن وباب المندب وتصل سرعتها إلى 25 عقدة.



ونبه المركز المواطنين وخاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر إلى أخذ الاحتياطات اللازمة حفاظاً على صحتهم من الأجواء الباردة .



ودعا المزارعين في المناطق الباردة إلى أخذ الاحتياطات اللازمة لحماية محاصيلهم الزراعية من لفحات البرد.



كما نبه مرتادي البحر والصيادين في غرب خليج عدن وباب المندب من اضطراب البحر.



وذكر المركز أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت في ذمار 6 درجات، عمران 7.2 ، صنعاء 8.8 درجات.

(سبأ)

