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أمين عام المؤتمر يواسي آل عبدالمغني

بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة إلى القاضي / محمد بن محمد عبدالمغني - عضو اللجنة الدائمة - نائب رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بالدائرة (110) مديرية يريم محافظة إب، واخوانه، وكافة آل عبدالمغني ، وذلك بوفاة والدته الفاضله.



وفي برقية العزاء عبّر الأمين العام باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص التعازي وعظيم المواساة بهذا المصاب الجلل.



سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنا إليه راجعون" .

