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المؤتمر نت - ال إنه يخطط لإلغاء وظائف فيها، مثيرا القلق بين موظفي تويتر البالغ عددهم نحو 7500 بشأن مستقبلهم.

ماسك يقيل كبار مسؤولي تويتر

المؤتمرنت -
ماسك يقيل كبار مسؤولي تويتر
سارع الملياردير الاميركي إيلون ماسك بعد اتمام صفقة الاستحواذ على تويتر مقابل 44 مليار دولار الليلة الماضية، إلى تسريح عدد من المدراء التنفيذيين في الشركة.

وافادت وكالة فرنس برس بان ماسك اقال القيادة العليا لشركة التواصل الاجتماعي بعد اتهامهم بتضليله بشأن عدد حسابات البريد العشوائي على المنصة من بينهم رئيس تويتر باراغ أغراوال والمدير المالي نيد سيغال والمسؤولة القانونية فيجايا غادي.
ولم ترد تويتر ولا ماسك أو المسؤولون التنفيذيون بعد على طلبات للتعليق.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية إنه يريد "هزيمة" روبوتات البريد العشوائي على تويتر، وجعل الخوارزميات التي تحدد كيفية تقديم المحتوى للمستخدمين متاحة للجمهور، ومنع تحول المنصة إلى مكان لفرض آراء الكراهية والانقسام، بينما يحد في الوقت نفسه من الرقابة.

ولم يعلن ماسك من سيدير الشركة بعد ذلك. وكان قد قال إنه يخطط لإلغاء وظائف فيها، مثيرا القلق بين موظفي تويتر البالغ عددهم نحو 7500 بشأن مستقبلهم.
واكد ماسك أنه لم يشتر تويتر لكسب المزيد من المال وإنما "لمحاولة مساعدة البشرية التي أحبها". وتعين على ماسك إنهاء الصفقة بحلول الجمعة وإلا فإنه كان سيواجه المحكمة لتخلفه عن تنفيذ الاتفاق المبدئي الذي وقعه مع تويتر.








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