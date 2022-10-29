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المؤتمر نت - ضبط وإتلاف الفين و443 من معلبات متنوعة وعصائر وبسكويت وتمور وبهارات وزيوت طبخ وأرز ونكهات غذائية

إتلاف ١٥ طنا مواد غذائية منتهية الصلاحية

المؤتمرنت -
إتلاف ١٥ طنا مواد غذائية منتهية الصلاحية
اتلفت الهيئة اليمنية للمواصفات وضبط الجودة، 15 طنا من المواد الغذائية والاستهلاكية المتنوعة مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة بأمانة العاصمة والجوف.

وأوضح بلاغ صادر عن الهيئة، أن المواد التي تم اتلافها مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة من حيث انتهاء فترة الصلاحية وسوء التخزين والنقل والعرض والتداول إضافة إلى المنتجات المهربة والتالفة ومنتجات صدرت حيالها تعاميم من الهيئة .

وأشار البلاغ إلى أنه تم ضبط وإتلاف الفين و443 من معلبات متنوعة وعصائر وبسكويت وتمور وبهارات وزيوت طبخ وأرز ونكهات غذائية ومنتجات النظافة وذلك خلال عملية النزول الميداني لفرق الهيئة إلى مخازن المستوردين والمصنعين ومحلات البيع والتداول والذي يتم تنفيذه بشكل دوري في أمانة العاصمة والمحافظات ومراكز الرقابة .

وذكر البلاغ أنه تم في مركز رقابة الجوف إتلاف كميات من التمر المكبوس والمنثور المنتهي الصلاحية وغير صالح للاستهلاك الآدمي كما أنها تحتوي على حشرات وأعفان، مبينا أن ذلك يأتي في إطار جهود الهيئة وحرصها عبر منافذها المتعددة على ضمان اختبار وفحص كل سلعة ومنتج قبل وصوله إلى الأسواق اليمنية لضمان مطابقته للمواصفات .

وأفاد ان الهيئة وعبر كافة فروعها ومراكز الرقابة والمنافذ تقوم باستثناء واتلاف وحجب وصول أي منتج مخالف حرصاً على سلامة المواطنين وحفظ حقوقهم.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أكد البلاغ أن عملية الاتلاف تأتي في إطار جهود الهيئة في مراقبة وإجراء كافة الفحوصات والتحاليل على السلع والمنتجات للتأكد من صلاحيتها وسلامتها وأمان استخدامها حماية ووقاية لصحة وسلامة المستهلك من أية إضرار أو أخطار على حياته وحماية البيئة ومحاربة ظاهرة الغش التجاري.

ولفت إلى أن عملية الاتلاف تمت وفقا للإجراءات القانونية.. مؤكدا أن الهيئة لا يمكن أن تتساهل أو تتجاوز في دخول المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة كونها تضر بحياة المواطنين وستعمل على الدوام وبحسب التخويل القانونى لها على توفير الحماية الصحية للمستهلك.

وأهاب البلاغ بالجميع التعاون مع الهيئة بما يسهم في تحقيق الحماية للوطن والمواطن من السلع المغشوشة والمهربة وغير الصالحة للاستخدام .










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