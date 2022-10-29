المؤتمرنت -

أمين عام المؤتمر يعزي الشيخ عبدالله العودي

بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ/ عبدالله قائد العودي،عضو الهيئة العليا للجالية اليمنية في امريكا عضو اللجنة الدائمة، وذلك بوفاة نجله محمد.



وفي برقية العزاء عبّر الأمين العام باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص التعازي وعظيم المواساة بهذا المصاب الجلل.



سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنا إليه راجعون" .

