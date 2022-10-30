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أخبار
المؤتمر نت -

حقيقة خبر وفاة عادل إمام

المؤتمرنت -
حقيقة خبر وفاة عادل إمام
نفى مجلس نقابة المهن التمثيلية في مصر برئاسة الدكتور أشرف زكى، ، الأنباء التي تم تداولها خلال الساعات الأخيرة حول وفاة الزعيم عادل إمام، ووصف "زكى" تلك الأنباء بالكذب.

وتزامن انتشار شائعة وفاة عادل إمام مع حضور ابنه المخرج رامى إمام فى عزاء المحامى فريد الديب والمقام فى دار مناسبات عمر مكرم فى التحرير.

تأتى تلك الأخبار بعد إشاعة أخرى طالت الزعيم فى سبتمبر الماضي، حول إصابته بمرض ألزهايمر، ونفى شقيقه المنتج عصام إمام، كل الشائعات حول تدهور صحة الزعيم، مؤكدا فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن الزعيم بخير وزى الفل.

وأبدى عصام إمام غضبه ممن يتكلم عن صحة شقيقه عادل إمام دون أن يتأكد من تلك الأخبار، واصفا تلك الأقاويل بالشائعات.

وأكد عصام إمام أن فريق عمل فيلم "الواد وأبوه" الذى يشارك الزعيم فى بطولته أمام ابنه محمد عادل إمام، يعاين أماكن التصوير قبل بدئه.
(اليوم السابع)








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