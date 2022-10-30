المؤتمرنت -

قياس درجات الحرارة في 5 محافظات يمنية

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية الجوية ، أجواء باردة وجافة في عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة، داعياً إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الطقس البارد .



وذكر المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع أجواء باردة وجافة في محافظات البيضاء، ذمار، عمران، صنعاء وصعدة والمناطق المرتفعة من محافظات أبين، لحج، إب والضالع.



وأشار إلى أن درجات الحرارة الصغرى في تلك المحافظات ستتراوح ما بين ثلاث إلى تسع درجات مئوية.



وحسب المركز من المحتمل هبوب رياح نشطة إلى قوية تتراوح سرعتها ما بين 15-30 عقدة على جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن.



ودعا المركز كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الطقس البارد .



ونبه المزارعين إلى أخذ الحيطة والحذر وحماية محاصيلهم الزراعية من لفحات البرد .



كما نبه مرتادي البحر والصيادين في جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن من اضطراب البحر.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أوضح المركز أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاءت على النحو الآتي : ذمار : 4 ، عمران : 5 ، صنعاء : 5.4 ، صعدة : 7.7 ، السدة : 8.7 ، إب : 9.2 درجات.

