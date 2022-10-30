المؤتمرنت -

الخارجية تدين استهداف وزارة التربية والتعليم في الصومال

أدانت وزارة الخارجية العمل الإرهابي الذي استهدف وزارة التربية والتعليم العالي بالعاصمة الصومالية مقديشو، وراح ضحيته أكثر من 100 قتيل و300 جريح من المدنيين.



وأشارت وزارة الخارجية في بيان له إلى أن استهداف أماكن تجمع المدنيين يخالف كافة التعاليم الدينية والأخلاق والأعراف والقيم الإنسانية.



وأعرب البيان عن تضامن حكومة الإنقاذ الوطني والشعب اليمني مع الحكومة والشعب الصومالي في مواجهة الاٍرهاب والإرهابيين.



وأكد أن الإرهاب مرفوض بكل أشكاله وصوره، وهو يمثل أحد أخطر التهديدات على السلم والأمن الدوليين، مشدداً على أهمية تقديم مرتكبي ومنظمي وممولي وداعمي تلك الأعمال الإرهابية إلى العدالة.



ونوه البيان إلى أن الإرهاب والتطرف لا يعترفان بالمكان والزمان فهدفهما تدمير المجتمعات والتأثير السلبي على نسيجها الاجتماعي.

