الأحد, 30-أكتوبر-2022 الساعة: 06:38 م - آخر تحديث: 05:49 م (49: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الإدارة الفاعلة.. هل مازالت تمثّل طموحاً مبكراً؟
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
أساس فِكر الدولة الرأسمالية الغربية الاستعمارية
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
ليس مجرد شعار ..بل ثورة
توفيق الشرعبي
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أخبار
المؤتمر نت - استفساراته الموجهة لوزير الأشغال العامة والطرق، ورئيس المؤسسة العامة للطرق والجسور، بشأن تعثر بعض مشاريع الطرق والجسور

البرلمان يستعرض مشروع قانونا بشأن الأرصاد الجوية

المؤتمرنت -
البرلمان يستعرض مشروع قانونا بشأن الأرصاد الجوية
استعرض مجلس النواب في جلسته اليوم، برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، مشروع قانون لسنة 2022م بشأن الأرصاد الجوية في ضوء تقرير لجنة النقل والاتصالات.

ويتكون المشروع من 56 مادة موزعة على ستة فصول، يتضمن الأول التسمية والتعاريف، والفصل الثاني الأهداف ومجال التطبيق، فيما يختص الفصلان الثالث والرابع بتنظيم أنشطة الأرصاد الجوية وفروعه في إدارة أنشطة الأرصاد الجوية، والرصد والتنبؤات، والإنذار المبكر والمناخ، والتفتيش والرقابة المهنية وكذا خدمات الأرصاد الجوية، إضافة إلى الفصلين الخامس والسادس بشأن العقوبات والأحكام العامة والختامية.

ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم الأنشطة القائمة والتطوير المستقبلي لها ومواكبة المستجدات والإيفاء بالمتطلبات الدولية.

وقد أرجأ المجلس استكمال استعراضه ومناقشته للمشروع إلى جلسة مقبلة بحضور الجانب الحكومي المختص.

إلى ذلك استمع مجلس النوب خلال هذه الجلسة، من عضو المجلس أحمد نصار، إلى استفساراته الموجهة لوزير الأشغال العامة والطرق، ورئيس المؤسسة العامة للطرق والجسور، بشأن تعثر بعض مشاريع الطرق والجسور وعدم صيانة بعض الطرق في محافظة حجة.

وطالب عضو المجلس، بحضور وزير الأشغال ورئيس المؤسسة العامة للطرق، للرد على الأسئلة والاستفسارات الموجهة إليهما في أقرب وقت ممكن عملا بنص اللائحة الداخلية للمجلس.

وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضره السابق وأقره، وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غد الاثنين بمشيئة الله تعالى.
(سبأ)








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: ارتفاع عدد ضحايا تدافع كوريا الجنوبية إلى 120 قتيلا
فنون ومنوعات: حقيقة خبر وفاة عادل إمام
مجتمع مدني: كيف يؤثر المرض الجلدي على صحتك النفسية؟
اقتصاد: انخفاض الطلب على الهواتف الذكية 9%
أخبار: أمين عام المؤتمر يعزي الشيخ عبدالله العودي
ثقافة: مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في دراسة علمية للأكاديمي العثربي
أخبار: إتلاف ١٥ طنا مواد غذائية منتهية الصلاحية
قضايا وآراء: الإدارة الفاعلة.. هل مازالت تمثّل طموحاً مبكراً؟
عربي ودولي: زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب كوريا الجنوبية
ثقافة: ناسا ترصد الشمس مبتسمة
محافظات: تواصل ترميم وصيانة 4 شوارع في أمانة العاصمة
فنون ومنوعات: عطل عالمى يضرب فيس بوك وانستجرام
أخبار: الخارجية تستنكر إزدواجية معايير مجلس الأمن
أخبار: الثروة السمكية تدين اختطاف تحالف العدوان 20 صياداً يمنياً
عربي ودولي: ماسك يقيل كبار مسؤولي تويتر
أخبار: الأرصاد يدعو للوقاية من البرد في 9 محافظات
أخبار: الخارجية تدين استهداف المدنيين في شيراز بإيران
رياضة: برشلونة يودع دوري أبطال أوروبا
اقتصاد: انخفاض مؤشر بورصة مسقط العماني عند الإغلاق
أخبار: أمين عام المؤتمر يواسي آل عبدالمغني
أخبار: 10 ملايين للوفيات و5 للمصابين.. تعويض أسر ضحايا(اطفال اللوكيميا) مادياً
محافظات: مكتب الصناعة بعمران يضبط 88 مخالفة
أخبار: إحتجاز سفينة الديزل (سندس) ..دخول 4 سفن نفطية ميناء الحديدة
أخبار: دعوة هامة للمزارعين.. أجواء باردة في 8 محافظات يمنية
أخبار: قرعة خليجي 25 تضع منتخب اليمن في المجموعة الأولى
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022