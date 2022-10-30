المؤتمرنت -

إغلاق منشأة صناعية واتلاف طنين ونصف مواد تالفة بصنعاء

أغلق مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة صنعاء، اليوم منشأة صناعية ومعمل انتاج ملح مخالف للمواصفات والمقاييس ومحل تجاري مخالف خلال حملة الرقابة والتفتيش للتأكد من مدى الالتزام باشتراطات الإنتاج في مديرية سنحان.



كما تم اتلاف اثنين ونصف طن تمر هندي منتهية وغير صالحة للاستخدام تم ضبطها في نقطة السباحة بمديرية الحيمة الخارجية، فيما تم ضبط 14 مخالفة تجارية توزعت على عدم اشهار الاسعار وسلع تالفة وسوء تخزين ورفض تفتيش واشتراطات السلامة الصحية في عدد من المديريات.



وأوضح مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة فهد الغرباني أن اللجنة المشتركة من وزارة الصناعة ومكتب الصناعة وفروعه بالمديريات والأجهزة الأمنية تواصل مهامها الميدانية لتفتيش المنشآت الصناعية والمعامل الانتاجية لمطابقة السلع والمنتجات لمواصفات الجودة المطلوبة.



ونقلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) عن الغرباني تأكيده حرص اللجنة على ضبط المخالفات ومصادرة المواد المنتهية وتنفيذ الاجراءات بحق الجهات والتجار والمنشآت والمصانع المخالفة.. مبينا أنه سيتم تكثيف حملات الرقابة لحماية المستهلك من أضرار المنتجات المغشوشة.

