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رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ صادق البرح

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الاخ صادق أمين ابو راس برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ/ صادق حمود البرح - عضو اللجنة الدائمة - رئـيس فـرع المؤتمـر الشعبـي العام بـالدائرة (108) مديرية القفر محافظة اب، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.



وفي برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد الشيخ/ فاروق صادق حمود البرح واخوانه، وكافة آل البرح، بمديرية القفر، محافظة إب، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه شخصيا ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية في هذا المصاب الجلل.



سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

” إنا لله وإنآ إليه راجعون “.

