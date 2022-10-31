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أخبار
المؤتمر نت - بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ

أمين عام المؤتمر يواسي آل مشرح

المؤتمرنت -
أمين عام المؤتمر يواسي آل مشرح
بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ / عبدالله محمد مشرح، الذي وافاه الاجل بعد حياه حافله بالعمل في خدمة الوطن والمجتمع والإصلاح بين الناس.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى الدكتور /علي عبدالله محمد مشرح، عضو قيادة فرع المؤتمر بالدائرة 203، واخوانه، وكافة آل مشرح، بمديرية جبل الشرق بمحافظة ذمار، عبّر الأمين العام باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص التعازي وعظيم المواساة بهذا المصاب الجلل.

سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
" إنا لله وإنا إليه راجعون" .








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