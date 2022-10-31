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المؤتمر نت - أقر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي تقري

البرلمان يقر تقرير لجنة الخدمات ويستمع إلى رسائل الجانب الحكومي

المؤتمرنت -
البرلمان يقر تقرير لجنة الخدمات ويستمع إلى رسائل الجانب الحكومي
أقر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي تقرير لجنة الخدمات حول رسالة فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى بإعادة النظر في بعض مواد مشروع قانون الطرق.

جاء ذلك بحضور الجانب الحكومي ممثلًا بوزير الأشغال العامة والطرق غالب مطلق.

وفي الجلسة استمع مجلس النواب من وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبو حليقه إلى رسالته بشأن مشروع تعديل قانون المعاشات والمكافآت للقوات المسلحة والأمن رقم 33 لسنة 1992 والمعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1994 مع مذكرته التفسيرية، وقرار مجلس الوزراء بشأن الموافقة على تعديل قانون المعاشات والمكافآت.

وطالب وزير الدولة بإدراج مشروع القانون ضمن جدول أعمال المجلس لهذه الفترة، واستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة.

وفي ذات السياق استمع مجلس النواب من وزير الدولة الدكتور أبو حليقة إلى رسالته بشأن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخارجية ومستوى تنفيذ توصيات المجلس من مواضيع تضمنها مشروع جدول أعمال المجلس للفترة السابقة.

وطالب أبو حليقة بإحالة ما ورد إلى اللجنة المختصة.

وخلال الجلسة أرجأ مجلس النواب مناقشته لتقرير اللجنة الخاصة المكلفة بتقصي الحقائق بشأن مشكلة الأراضي إلى جلسة مقبلة بحضور الجانب الحكومي المختص.

إلى ذلك استكمل مجلس النواب استعراضه لمشروع قانون لسنة 2022م بشأن الأرصاد الجوية في ضوء تقرير لجنة النقل والاتصالات .. وأرجأ مناقشته إلى جلسة مقبلة بحضور الجانب الحكومي المختص.

وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضره السابق وأقره، وسيواصل جلسات أعماله يوم غدٍ الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد حضر الجلسة وكلاء وزارتي الإدارة المحلية عبدالسلام الضلعي والأشغال العامة لقطاع الطرق المهندس خالد عمر باشماخ والهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني علي أحمد جسار، وقطاع شؤون الأراضي أحمد محمد الوزان والوكيل المساعد لقطاع الطرق بوزارة الأشغال المهندس إبراهيم محمد الكبسي، وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.








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