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المؤتمر نت - كشف علماء الشيخوخة الروس عن عادات سيئة تؤثر سلباً في الدماغ، موضحين كيف تؤثر العادات في الصحة وكيف يجب ان نعيش لكي يعمل الدماغ بفعالية

عادات سيّئة تدمّر الدماغ

المؤتمرنت -
عادات سيّئة تدمّر الدماغ
كشف علماء الشيخوخة الروس عن عادات سيئة تؤثر سلباً في الدماغ، موضحين كيف تؤثر العادات في الصحة وكيف يجب ان نعيش لكي يعمل الدماغ بفعالية.

ووفقاً لموقع فيستي. رو، يشير الدكتور فلاديمير خافينسون والدكتورة سفيتلانا تروفيموفا، إلى أن الدماغ يتحكم في طعامنا، وتنفسنا ونومنا، والقدرة على التفكير، الخ.. ولكن لسوء الحظ، بعض العادات غير الضارة، للوهلة الأولى، تدمره وتمنعه من العمل بشكل كامل.

فما هي تلك العادات التي تؤثر على الدماغ؟

1- النوم
يشير الطبيبان إلى أن النوم ثماني ساعات في اليوم هو للوقاية من الأمراض التنكسية العصبية للدماغ. والأشخاص الذين ينامون أقل هم أكثر عرضة لخطر الشيخوخة المتسارعة وضعف وظائف الدماغ.

2 - الماء
يجب على الإنسان شرب ما لا يقل عن 1.5 لتر من الماء النقي. لأن الماء يشكل 80% من الدماغ. كما أن الماء يساعد على تحسين عمل الخلايا. وشرب كوب من الماء قبل نصف ساعة من تناول وجبة الطعام، هي عادة جيدة ومفيدة. وشرب كميات قليلة من الماء يؤثر بالسلب على الصحة بشكل عام.

3 - تناول الشاي بالسكر مع الحلويات
إن ارتفاع مستوى السكر في الدم يكبح وظائف البنكرياس، ويمكن أن يحفز تطور مرض السكري، لأنه تحت تأثير السكر، يظهر عدد كبير من الجذور الحرة في الجسم التي يمكنها إلحاق الضرر في بنية الدماغ ونقل النبضات العصبية. ووفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، يجب ألا يستهلك الشخص أكثر من ست ملاعق صغيرة من السكر في اليوم.

4 - استخدام سماعات الرأس
تؤثر الضوضاء سلبا في الدماغ. لأن الصوت العالي يلحق الضرر بالمستقبلات السمعية، المرتبطة بالدماغ، فما بالك بتركيز الصوت مباشرة على الأذنين.

5 - القلق والعصبية لأسباب تافهة
ووفقا للدكتور فلاديمير خافينسون، فإن أهم سمات الشخصية هي التساهل والتسامح، لأن الكورتيزول، الذي يسمى هرمون التوتر، يدمرنا.

6 - قلة الحركة
إن نمط الحياة الخاملة يلحق الضرر بالدماغ أيضا. لأنه عند ممارسة التمارين الرياضية تنشأ في العضلات مواد خاصة، تساعد على تركيب عوامل التغذية العصبية في الدماغ، التي بدورها تساهم في تسرع انتقال النبضات العصبية. ويعمل الدماغ بصورة أفضل عندما نمارس الرياضة.

7 - عدم تناول وجبة الفطور
يفضل تناول وجبة الفطور خلال 1.5 ساعة بعد الاستيقاظ من النوم. فمثلا عصيدة الشوفان تحتوي على نسبة عالية من الزنك وحمض التربتوفان الأميني، الذي يتكون منه الميلاتونين.








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