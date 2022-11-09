المؤتمرنت -

إغلاق معمل لإنتاج العسل في العاصمة

أغلق مكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة، اليوم، معملاً لإنتاج العسل ومحلاً تابعاً له، لمخالفته للمواصفات، والاشتراطات.



وأوضح مدير مكتب الصناعة والتجارة ماجد السادة، أنه تم ضبط وإغلاق المعمل في مديرية السبعين، نتيجة مخالفته للمواصفات والمقاييس وتزوير بيانات المنتج المتعلقة ببلد المنشأ.



وأشار إلى أن فرق الرقابة والتفتيش قامت بتحريز الكمية المضبوطة، وسيتم أخذ عيّنات منها لهيئة المواصفات والمقاييس، لاستكمال الإجراءات اللازمة حيالها.. لافتاً إلى استمرار المكتب في تنفيذ الرقابة للتأكد من التزام المنشآت الصناعية والمعامل بالمواصفات والجودة.



فيما أكد نائب مدير المكتب مدير إدارة الرقابة الصناعية الدكتور محمد السفياني، الحرص على ضبط المصانع والمعامل المخالفة للقوانين واللوائح والاشتراطات، حفاظاً على صحة وسلامة المستهلكين.