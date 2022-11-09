الأربعاء, 09-نوفمبر-2022 الساعة: 11:07 م - آخر تحديث: 11:01 م (01: 08) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
المؤتمر‮ ‬يحميه‮ ‬الملايين‮ ‬من‮ ‬أعضائه‮ ‬بالداخل
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
لماذا تغيب (سورية الصامدة) و(اليمن المقاوم) عن القمة العربية في الجزائر
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
ليس مجرد شعار ..بل ثورة
توفيق الشرعبي
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أخبار
المؤتمر نت - أغلق مكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة، اليوم، معملاً لإنتاج العسل ومحلاً تابعاً له

إغلاق معمل لإنتاج العسل في العاصمة

المؤتمرنت -
إغلاق معمل لإنتاج العسل في العاصمة
أغلق مكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة، اليوم، معملاً لإنتاج العسل ومحلاً تابعاً له، لمخالفته للمواصفات، والاشتراطات.

وأوضح مدير مكتب الصناعة والتجارة ماجد السادة، أنه تم ضبط وإغلاق المعمل في مديرية السبعين، نتيجة مخالفته للمواصفات والمقاييس وتزوير بيانات المنتج المتعلقة ببلد المنشأ.

وأشار إلى أن فرق الرقابة والتفتيش قامت بتحريز الكمية المضبوطة، وسيتم أخذ عيّنات منها لهيئة المواصفات والمقاييس، لاستكمال الإجراءات اللازمة حيالها.. لافتاً إلى استمرار المكتب في تنفيذ الرقابة للتأكد من التزام المنشآت الصناعية والمعامل بالمواصفات والجودة.

فيما أكد نائب مدير المكتب مدير إدارة الرقابة الصناعية الدكتور محمد السفياني، الحرص على ضبط المصانع والمعامل المخالفة للقوانين واللوائح والاشتراطات، حفاظاً على صحة وسلامة المستهلكين.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: الذهب يتراجع عن ذروة شهر مع صعود الدولار
علوم وتقنية: 15 دقيقة للتغلب على قاتل النوم الأول
اقتصاد: ارتفاع مؤشر الأسهم اليابانية
عربي ودولي: الكرملين يعلق على الانتخابات الأمريكية
محافظات: نزول ميداني مرتقب لتطبيق تسعيرة الخبز بصعدة
مجتمع مدني: تم تسريحك بالخطأ .. جديد تويتر
رياضة: برشلونة يهزم أوساسونا ويزيد أوجاع الريال
رياضة: بايرن ميونخ يكتسح بريمن ويُعزز صدارته
حوار: نائب رئيس تحرير الأهرام المصرية: مفاوضات الهدنة في اليمن ليست حول المرتبات
رياضة: نابولى يبتعد بصدارة الدوري الإيطالي
محافظات: حجة.. تسليم أجهزة طبية لمستشفى الكحلاني
عربي ودولي: الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته ضد تركيا
علوم وتقنية: مواد غذائية تساعد على تحفيز الدماغ.. ما هي؟
اقتصاد: الذهب يقفز أكثر من 2% بفعل تراجع الدولار
أخبار: ما العلاقة بين الزهايمر وقلة ساعات النوم؟
فنون ومنوعات: شيرين تقاضي شقيقها وتؤكد تعرضها لمؤامرة
اقتصاد: مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعاً
أخبار: مصدر في العمليات: 73 انتهاكاً لهدنة الحديدة
عربي ودولي: الهند تؤكد استمرار شراء النفط الروسي
أخبار: تحالف العدوان يحتجز سفينة الديزل "ديتونا"
أخبار: الراعي: يكفينا فخراً أننا ثابتون على أرضنا
أخبار: قياس درجة الحرارة في 4 محافظات يمنية
أخبار: إغلاق مستشفى يوني ماكس على خلفية جثامين الوفيات
قضايا وآراء: المؤتمر‮ ‬يحميه‮ ‬الملايين‮ ‬من‮ ‬أعضائه‮ ‬بالداخل
رياضة: ريال مدريد يسقط أمام فايكانو ويفرّط بالصدارة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022