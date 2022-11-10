الخميس, 10-نوفمبر-2022 الساعة: 10:05 م - آخر تحديث: 09:42 م (42: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
المؤتمر‮ ‬يحميه‮ ‬الملايين‮ ‬من‮ ‬أعضائه‮ ‬بالداخل
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
لماذا تغيب (سورية الصامدة) و(اليمن المقاوم) عن القمة العربية في الجزائر
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
ليس مجرد شعار ..بل ثورة
توفيق الشرعبي
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أخبار
المؤتمر نت - من المعروف أن ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم قد يؤدي إلى مجموعة من الآثار الجانبية السيئة، من بينها زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية والسكتة الدماغية

علامة عند المشي تنذر بارتفاع الكوليسترول

المؤتمرنت -
علامة عند المشي تنذر بارتفاع الكوليسترول
من المعروف أن ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم قد يؤدي إلى مجموعة من الآثار الجانبية السيئة، من بينها زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

وحسب ما ذكرت صحيفة "الصن" البريطانية، فإن الكوليسترول في الأصل ضروري لبناء الخلايا السليمة، مضيفة: "مشكلته أنه يظهر وترتفع مستوياته في الجسم بلا أعراض واضحة، رغم أن تأثيراته وخيمة على الصحة".

ويعد فحص الدم الطريقة الوحيدة لمعرفة نسبة الكوليسترول بشكل دقيق.

ويقول خبراء الصحة إن المستويات المرتفعة من الكوليسترول يمكن أن تتراكم في "جدران" الشرايين وتقلل من تدفق الدم إلى القلب، الأمر الذي يزيد من تشكّل جلطة أو ظهور مشاكل في القلب والدورة الدموية.

وأوضحوا أن ارتفاع مستويات الكوليسترول قد يجعل الإنسان يشعر بـ"علامة واحدة" في ساقيه، تعرف باسم "مرض الشريان المحيطي".

ومرض الشرايين المحيطي هو حالة مرضية شائعة تجعل الشرايين المتضيقة تقلل تدفق الدم إلى الساقين.

وعند الإصابة بهذا الداء، فإن الساقين غالبا لا تتلقيان ما يكفي من الدم بما يتوافق مع احتياجاتهما، وهو ما يسبب ألم الساق عند المشي (العَرَج).

وذكر الخبراء أن هذا الألم يكون ملحوظا سواء عند المشي أو الجري أو عند ممارسة الرياضة أو حتى صعود الدرج.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: الدوري الإسباني: سوسيداد يعمِّق جراح إشبيلية
فنون ومنوعات: 20 مليون دولار لجمجمة ديناصور في مزاد
عربي ودولي: محادثات عسكرية بين روسيا والجزائر
عربي ودولي: عشرات المستوطنين يقتحمون ساحات الأقصى
اقتصاد: 132 مليار دولار فائض ميزان التجارة الروسي
عربي ودولي: توغل صهيوني محدود شرقي دير البلح
رياضة: تأهل سيتي وليفربول ونيوكاسل إلى دور الـ16
رياضة: إنتر ميلان يمطر شباك بولونيا بسداسية
ثقافة: كيف تؤثر التغيرات المناخية على الصحة النفسية
محافظات: إغلاق معمل لإنتاج العسل في العاصمة
اقتصاد: الذهب يتراجع عن ذروة شهر مع صعود الدولار
علوم وتقنية: 15 دقيقة للتغلب على قاتل النوم الأول
مجتمع مدني: عادات سيّئة تدمّر الدماغ
اقتصاد: ارتفاع مؤشر الأسهم اليابانية
عربي ودولي: الكرملين يعلق على الانتخابات الأمريكية
أخبار: رصد 30 خرقاً جديداً لقوى العدوان في الحديدة
أخبار: ضبط 1900 عبوة تبغ مسرطن بأمانة العاصمة
محافظات: نزول ميداني مرتقب لتطبيق تسعيرة الخبز بصعدة
مجتمع مدني: تم تسريحك بالخطأ .. جديد تويتر
أخبار: أجواء باردة في 13 محافظة يمنية
رياضة: برشلونة يهزم أوساسونا ويزيد أوجاع الريال
رياضة: بايرن ميونخ يكتسح بريمن ويُعزز صدارته
حوار: نائب رئيس تحرير الأهرام المصرية: مفاوضات الهدنة في اليمن ليست حول المرتبات
أخبار: نائب رئيس تحرير الأهرام المصرية: مفاوضات الهدنة في اليمن ليست حول المرتبات
رياضة: نابولى يبتعد بصدارة الدوري الإيطالي
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022