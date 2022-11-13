الأحد, 13-نوفمبر-2022 الساعة: 09:49 م - آخر تحديث: 09:41 م (41: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
المؤتمر‮ ‬يحميه‮ ‬الملايين‮ ‬من‮ ‬أعضائه‮ ‬بالداخل
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
لماذا تغيب (سورية الصامدة) و(اليمن المقاوم) عن القمة العربية في الجزائر
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
ليس مجرد شعار ..بل ثورة
توفيق الشرعبي
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أخبار
المؤتمر نت - يصاحب موسم البرد انتشار حالات الإصابة بالتهاب الحلق. ومن الشائع للغاية أن يستيقظ المرء مصاباً بالتهاب الحلق، ويكون السبب الأكثر شيوعاً لالتهاب الحلق هو عدوى فيروسية، مثل نزلات البرد أو الإنفلونزا

كيفية التخلص من التهاب الحلق؟

المؤتمرنت -
كيفية التخلص من التهاب الحلق؟
يصاحب موسم البرد انتشار حالات الإصابة بالتهاب الحلق. ومن الشائع للغاية أن يستيقظ المرء مصاباً بالتهاب الحلق، ويكون السبب الأكثر شيوعاً لالتهاب الحلق هو عدوى فيروسية، مثل نزلات البرد أو الإنفلونزا، وفقاً لما نشره موقع Boldsky.

بشكل عام، يحدث الألم في الحلق صباحاً بعد الاستيقاظ من النوم بسبب التقلبات الطبيعية في الإيقاع اليومي عندما يقل إفراز اللعاب أثناء النوم. لكن من المهم ملاحظة أنه إذا كان الشخص يعاني من جفاف الحلق أكثر من المعتاد إلى جانب علامات أخرى، مثل الألم أو صعوبة البلع أو صوت أجش، فربما تكون هناك أسباب كامنة أخرى، ومنها:

1. الجفاف
لا يعمل جسم الشخص بشكل جيد إذا كان لا يشرب كمية كافية من الماء أو يتعرق بشكل مفرط. يمكن أن يحدث الجفاف أيضاً عند تناول الأدوية التي تؤدي إلى زيادة التبول أو فقدان الوزن المائي. وإذا لم يتم شرب كمية كافية من الماء في المساء، فإن الفم يصبح جافاً مما يجعل البلع صعباً.

2. الشخير وتوقف التنفس أثناء النوم
يحدث الشخير بصوت عالٍ وقوي عندما تسترخي عضلات الحلق، فيهتز الهواء المتدفق عبر القصبة الهوائية الأنسجة المحيطة به. يمكن أن يسبب الشخير التهاب الحلق بسبب الاهتزاز المستمر لمجرى الهواء.

3. التدخين
يعد التدخين سبباً معروفاً لمشاكل الجهاز التنفسي العلوي مثل السعال الجاف ورائحة الفم الكريهة والارتجاع الحمضي بالإضافة إلى الحلق الجاف والمتهيج.

4. الالتهابات الفيروسية
يحدث التهاب الحلق غالباً بسبب الفيروسات التي تسبب العدوى، مثل نزلات البرد أو الأنفلونزا.

5. البكتيريا
يمكن أن تسبب العديد من أنواع البكتيريا التهاب الحلق بسرعة كبيرة. ويعد أكثر هذه الأنواع شيوعاً هي المكورات العقدية المقيحة.

6. أسباب أخرى
تشمل الأسباب الأخرى للإصابة بالتهاب الحلق الارتجاع الحمضي أو الأورام.

التخلص من التهاب الحلق
يجب مراجعة الطبيب إذا كان الشخص يستيقظ بشكل متكرر مع التهاب الحلق أو إذا استمر التهاب الحلق لمدة تزيد عن أسبوع، فربما يشير ذلك إلى وجود حالة كامنة. اعتماداً على تشخيص الطبيب، بعد إجراء بعض الاختبارات أو مسحة من الحلق، يمكن تطبيق العلاج المناسب.

تتطلب أعراض التهاب الحلق الشديد عناية طبية، ولكن هناك بعض الإجراءات التي يمكن القيام بها في المنزل للتخفيف من حدتها، وهي:

• مضغ رقائق الثلج أو المثلجات.
• تناول الأقراص ملطفة للحنجرة وأقراص الاستحلاب.
• استخدام جهاز ترطيب للغرف الجافة.
• الغرغرة بالماء المالح.
• شرب المشروبات الدافئة والكثير من السوائل.
• تناول عسل النحل لتخفيف السعال.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
علوم وتقنية: ما أسباب ظهور البقع الحمراء على الجسم؟
عربي ودولي: إعصار نالغي يقتل 160 شخصاً في الفلبين
رياضة: سان جيرمان يعزز صدارته بنقاط أوكسير
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على ارتفاع
رياضة: أرسنال يعزز صدارته للدوري الإنجليزي
رياضة: إنتر يسقط أتالانتا في معقله
عربي ودولي: قتلى وجرحى بانفجار وسط إسطنبول التركية
عربي ودولي: قمة آسيان تبدأ أعمالها بدون بايدن
اقتصاد: مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعًا
محافظات: إتلاف 3 أطنان أدوية منتهية في عمران
أخبار: يمن موبايل توسع خدمات الـ4G في 9 محافظات (خارطة تفاعلية)
رياضة: بايرن يعزز صدارته للبوندسليغا ولايبزغ ثانياً
رياضة: نيوكاسل يهزم تشيلسي ويحتل المركز الثالث
عربي ودولي: 15 نوفمبر.. سكان العالم 8 مليارات نسمة
رياضة: فوز ليفربول وتوتنهام وليستر في البريميرليغ
رياضة: قطار نابولي يدهس أودينيزي بالدوري الإيطالي
علوم وتقنية: 4 أسباب صحية مقلقة وراء تشقق الشفاه
أخبار: بن حبتور يؤكد على أهمية دعم قطاع الرعاية الاجتماعية
أخبار: رصد 53 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة
رياضة: برينتفورد يصعق مانشستر سيتي بثنائية
اقتصاد: الذهب يحقق أعلى مكاسب أسبوعية
محافظات: ريمة: نزول ميداني يستهدف المخابز والافران
مجتمع مدني: 4 علامات لسرطان الفم يجب عدم تجاهلها
فنون ومنوعات: تفاصيل عودة شيرين عبد الوهاب لحسام حبيب
أخبار: رئيس المؤتمر يواسي آل باكر
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022