الثلاثاء, 15-نوفمبر-2022 الساعة: 02:53 ص - آخر تحديث: 02:05 ص (05: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
المؤتمر‮ ‬يحميه‮ ‬الملايين‮ ‬من‮ ‬أعضائه‮ ‬بالداخل
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
لماذا تغيب (سورية الصامدة) و(اليمن المقاوم) عن القمة العربية في الجزائر
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
ليس مجرد شعار ..بل ثورة
توفيق الشرعبي
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أخبار
المؤتمر نت - قد يتعرض الإنسان خلال حياته إلى ما يعرف بـ"شلل النوم"، وهي حالة مثيرة للذعر بسبب طبيعتها الغريبة، إلا أن الكثير من الأشخاص قد لا يدركون ما هو "شلل النوم"

كشف أسباب شلل النوم

المؤتمرنت -
كشف أسباب شلل النوم
كشفت الدكتورة إيرينا زافالكو، الخبيرة الروسية في علم النوم وعلاج الأرق، طبيعة شلل النوم.

واشارت الخبيرة إلى أن شلل النوم، يشبه المشي أثناء النوم، أي هو حالة من الأرق- حالة انتقال غير مكتمل من النوم إلى اليقظة. والمشي أثناء النوم هو بين نوم عميق بطيء واليقظة. وشلل النوم هو بين مرحلة النوم التي نرى فيها الأحلام واليقظة.

وقالت زافالكو في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا"، "في حالة شلل النوم، يكون الشخص تقريبا مستيقظا تماما، ولكن آلية استرخاء العضلات تكون مستمرة، ما يمنعه من التحرك. هذه الآلية مهمة في حالة رؤية الأحلام، لأنها تمنعنا من تحقيق ما نراه في الحلم، ولكنها من جانب آخر تخيف الناس عند الاستيقاظ".

وأوضحت أنه بالإضافة إلى عدم القدرة على الحركة في حالة شلل النوم، يشعر الكثيرون بوجود شخص ما في الغرفة، ما يخيفهم أكثر. لذلك، إذا كان الشخص لا يتذكر عادة السير أثناء النوم، فإن شلل النوم هو أمر مزعج وحالة مخيفة في كثير من الأحيان.

وأضافت: "شلل النوم غير قابل للعلاج بالأدوية، وهي حالة يتحملها الشخص بسهولة، وعادة تنخفض مدتها كثيرا عندما يتعرف الشخص على طبيعتها، وانها لا تشكل خطورة على صحته وليست علامة على أنه فقد عقله".








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: لص هارب يختبئ بمقر رسمي للرئيس الألماني
مجتمع مدني: مؤشرات "خفية" تدل على مشكلات قلبية
أخبار: بن حبتور يشيد بجهود قيادة السلطة المحلية بصنعاء
محافظات: تدشين حملة ترسيم السيارات في المحويت
عربي ودولي: عقوبات روسية على 100 مواطن كندي
اقتصاد: الذهب يتراجع 0.5 % مع ارتفاع الدولار
أخبار: الأمين المساعد يعزي الشيخ سعيد عبدالغفار حسان
مجتمع مدني: لـ50 لاجئة.. إختتام البرنامج التدريبي للحلويات
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ حسين عوفان
أخبار: إتلاف 5 أطنان من الأدوية والمطهرات البيطرية
علوم وتقنية: كم تحتاج كل فئة عمرية من النوم؟
عربي ودولي: "إيبولا" يمتد وينتشر في أوغندا
أخبار: الأرصاد ينبه من الأجواء الباردة واضطراب البحر
رياضة: يوفنتوس يتقدم للمركز الـ3 بثلاثية في لاتسيو
فنون ومنوعات: زواج ابنة ترامب من رجل أعمال لبناني
أخبار: حقوق الإنسان تدين جرائم السعودية بحق المهاجرين
أخبار: تدشين استبدال اسطوانات الغاز التالفة في إب
رياضة: يونايتد يخطف فوزاً قاتلاً من فولهام
علوم وتقنية: ما أسباب ظهور البقع الحمراء على الجسم؟
مجتمع مدني: كيفية التخلص من التهاب الحلق؟
عربي ودولي: إعصار نالغي يقتل 160 شخصاً في الفلبين
أخبار: رصد 63 خرقاً جديداً لقوى العدوان في الحديدة
رياضة: سان جيرمان يعزز صدارته بنقاط أوكسير
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على ارتفاع
رياضة: أرسنال يعزز صدارته للدوري الإنجليزي
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022