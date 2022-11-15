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المؤتمر نت - قدرت شعبة السكان التابعة للأمم المتحدة رسمياً اليوم الثلاثاء عدد سكان العالم بأنه يتجاوز عتبة 8 مليارات نسمة

عدد سكان العالم يتخطى 8 مليارات نسمة رسمياً

المؤتمرنت -
عدد سكان العالم يتخطى 8 مليارات نسمة رسمياً
قدرت شعبة السكان التابعة للأمم المتحدة رسمياً اليوم الثلاثاء عدد سكان العالم بأنه يتجاوز عتبة 8 مليارات نسمة.

وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة في بيان أن "هذه العتبة فرصة للاحتفال بالتنوع والتطوّر مع مراعاة المسؤولية المشتركة للبشرية تجاه الكوكب".

وترجع الأمم المتحدة النمو السكاني إلى تطور البشرية إذ أن الناس باتوا يعمّرون أكثر بفضل تحسن خدمات الصحة العامة والتغذية والنظافة الشخصية والأدوية.

كما أن الأمر يأتي ثمرة لارتفاع معدلات الخصوبة، خصوصا في بلدان العالم الأكثر فقرا، ومعظمها في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، ما يعرّض أهداف التنمية إلى الخطر. وفاقم النمو السكاني التداعيات البيئية للتنمية الاقتصادية.

لكن فيما يخشى البعض من أن يتجاوز عدد 8 مليارات نسمة إمكانيات الكوكب، يشير معظم الخبراء إلى أن المشكلة الأكبر تكمن في الاستهلاك المفرط للموارد من قبل الأشخاص الأكثر ثراء.








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