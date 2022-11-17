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المؤتمر نت - سيتمكن الجماهير متابعة مونديال قطر 2022، عبر 8 قنوات مفتوحة ومجانية، على عدة أقمار صناعية، كما يلي:

القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم 2022

المؤتمرنت -
القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم 2022

تتجه أنظار العالم نحو دولة قطر مساء يوم الأحد الموافق 20 من شهر نوفمبر الجاري، لانطلاق كأس العالم في نسخته 22، حيث يبحث جماهير الساحرة المستديرة عن القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم 2022، مع انطلاق صافرة بداية البلد المستضيف ضد نظيره منتخب الإكوادور، على أن تستمر البطولة حتى يوم 18 من شهر ديسمبر المقبل.

التقرير التالي يستعرض كل ما تريد معرفته عن القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم 2022..


القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم 2022

احتلت القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم 2022، وجازت ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لكأس العالم قطر 2022، محركات البحث خلال الساعات الماضية، حتى يتمكن مترقبي المونديال مشاهدة أقوى المباريات بجودة عالية ودون تشفير أو تقطيع من المنزل مجانًا، لجميع المشجعين داخل الوطن العربي وخارجه.

ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لكأس العالم قطر 2022

سيتمكن الجماهير متابعة مونديال قطر 2022، عبر 8 قنوات مفتوحة ومجانية، على عدة أقمار صناعية، كما يلي:

قنوات BEIN SPORT 5،6،7،8 تردد 12475 الاستقطاب رأسي معدل الترميز 27500
قنوات BEIN SPORT 9،10،16 بتردد 12245 الاستقطاب أفقي ومعدل الترميز 27500
قنوات BEIN SPORT 11،12،13،14 بتردد 10853 الاستقطاب أفقي ومعدل الترميز 27500
قناة BEIN SPORT HD 13 تردد 12284 الاستقطاب رأسي معدل الترميز 27500

القنوات الناقلة لفعاليات ومباريات كأس العالم قطر 2022 على القمر التركي
تنقل هذه القناة مباريات كأس العالم بشكل مفتوح على القمر التركي والذي يمكن استقباله بسهولة:
القناة: IRIB HD Iran
التردد:11881
معامل الترميز:27500”H’’
القمر الصناعي التركي
القناة:TRT2
التردد:11054
معامل الترميز:30000

تردد القنوات الناقلة لكأس العالم بشكل مجاني
1– القناة الناقلة كأس العالم 2022 على هوت بيرد
القناة: zdf.
تردد: 11054.
القمر الصناعي: Hotbird
معامل الترميز: 22000 (H).
2- قناة das erste على هوت بيرد تنقل كأس العالم 2022 مجانًا وتردها كالتالي:
القمر الصناعي: Hotbird.
التردد:11541.
معامل الترميز: 22000 (V).
3– قنوات النايل سات الناقلة لكأس العالم
القنوات الناقلة لفعاليات ومباريات كأس العالم كأس العالم قطر 2022 على القمر التركي:
القناة: IRIB HD Iran.
التردد: 11881
معامل الترميز: 27500 (H).
القمر الصناعي التركي
قناة TRT2
القناة: TRT2.
التردد: 11054.
معامل الترميز: 30000 رأسي.
القنوات الناقلة لكأس العالم 2022 أسترا
قناة beIN Sports France 1 HD
Astra 19.2°E – 12168 V 29700
قناة ARD Das Erste HD
Astra 19.2°E – 11494 H 22000
قناة ARD Das Erste HD
Astra 19.2°E – 11836 H 27500
قناة Cuatro España HD
Astra 19.2°E – 10876 V 22000
قناة Cuatro España HD
Astra 19.2°E – 10906 V 22000








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