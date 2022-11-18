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المؤتمر نت - يظهر سرطان الدماغ في شكل ورم في المخ، يمكن أن يسبب مجموعة من الأعراض المختلفة، حسب موضعه

اكتشاف عارض يمكن سماعه ينبأ بسرطان المخ

المؤتمرنت -
اكتشاف عارض يمكن سماعه ينبأ بسرطان المخ
يظهر سرطان الدماغ في شكل ورم في المخ، يمكن أن يسبب مجموعة من الأعراض المختلفة، حسب موضعه.

وتشمل العلامات الشائعة لهذا السرطان، الصداع والشعور بالغثيان أو النوبات، بينما أشار الخبراء في مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة إلى أن هناك عارضا يمكن سماعه بالفعل، وقد يكون هذا بسبب ورم في الفص الصدغي، والذي قال الخبراء إنه قد يتسبب في سماع أصوات في الرأس.

وأوضحوا أيضاً أنه بناء على موضع الورم، قد يواجه المريض صعوبة في معالجة الذكريات وتخزينها.

وأضافوا أن المريض قد يعاني أيضا من فقدان الذاكرة على المدى القصير وصعوبة في السمع والتحدث.

ويشرح الخبراء أنه إذا كان هناك ورم في المخ، فمن المحتمل أن يضغط على الجمجمة، نظرا لحقيقة أنه لا يوجد سوى مساحة محدودة للعضو ليأخذها.

وإذا كان الورم ينمو، فإن ذلك سيزيد الضغط داخل الجمجمة. ويُشار إلى هذا عادة بارتفاع الضغط داخل الجمجمة وقد يتسبب في المشكلات الست التالية:

1. الصداع
قال مسعفون في المؤسسة الخيرية إن هذا أحد أكثر أعراض ورم الدماغ شيوعا، لكنهم أضافوا أنه إذا كان الشخص يعاني من صداع، فمن غير المرجح أن يكون السبب هو السرطان.

وأضافوا أنه إذا كان لديك صداع مصحوب بالشعور بالمرض أو المرض فعليا، أو إذا كنت تعاني من مشاكل في العين مثل الأضواء الساطعة أو النقاط العمياء - فعليك زيارة الطبيب، وفقاً لروسيا اليوم.

وإذا لم يكن لديك صداع من قبل، وتفاقمت الحالة بشكل مطرد على مدى أسابيع وشهور، فعليك أيضا زيارة طبيبك.

2. نوبات الصرع
تظهر الأرقام الصادرة عن المؤسسة الخيرية، مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، أن نوبات الصرع تحدث في ثمانية من كل عشرة مصابين بورم في المخ.

وتنص التوجيهات على ما يلي: "قد تشعر ببعض الاهتزاز أو الارتعاش في يديك أو ذراعيك أو ساقيك. أو قد تؤثر نوباتك على جسمك بالكامل. إن حدوث نوبة صرع أمر مخيف للغاية. ويمكن أن تتسبب الأمراض المختلفة في حدوث نوبات، ومن المهم أن ترى طبيبك على الفور أو تذهب إلى قسم الطوارئ إذا كان لديك نوبة".

3. الشعور بالمرض أو المرض فعليا
المرض الذي يحدث عندما تتحرك فجأة هو علامة أخرى يجب البحث عنها. ومع ذلك، فمن غير المرجح أن يظهر هذا العارض بشكل منفرد، حيث أنه عادة ما يترافق مع الصداع والضعف ومشاكل في العينين.

4. النعاس أو فقدان الوعي
أوضح الخبراء أن المعاناة من النعاس أو فقدان الوعي يحدث بسبب ارتفاع الضغط داخل الجمجمة، والذي يمكن أن يخفض تدفق الدم إلى الدماغ.

وأضافوا أن هذا قد يكون مخيفا للمريض ولمن حوله.

5. مشاكل في العينين
إذا كنت مصابا بورم في المخ، فقد تجد أن نظرك يزداد سوءا أو أن النظارات لا تساعد في السيطرة على الحالة.

وتنص التوجيهات على أنه "قد تفقد القدرة على الرؤية من زاوية عينيك، ما يجعلك تصطدم بالسيارات أو الأشياء الموجودة على جانبك الأيسر أو الأيمن".

وقال الخبراء إنك قد تعاني أيضا من عدم وضوح الرؤية وظهور الأشكال العائمة والرؤية النفقية.

6. تغييرات في الشخصية
وفقا للخبراء فإن التغييرات في الشخصية يمكن أن تكون عارضا دالا على وجود ورم في المخ، ويظهر ذلك من خلال ملاحظة المريض أو من حوله أنه أصبح مرتبكا أو ربما يكافح للتفكير بشكل طبيعي.

وبالإضافة إلى الأعراض الرئيسية، إذا كان لديك ورم في الفص الجبهي، فقد تواجه مشاكل في المشي، ومشاكل في البصر والكلام، وفقدان حاسة الشم أو ضعفاً في جانب واحد من الجسم.

وأشار الخبراء إلى أنه إذا كان لديك ورم في الفص الجداري، فقد تواجه مشاكل في القراءة أو الكتابة، وصعوبة في التحدث والفهم، وقد تعاني أيضا من فقدان الإحساس في جزء واحد من الجسم.

من المهم أن تستشير طبيبك إذا كنت قلقا بشأن أي من الأعراض المذكورة.








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